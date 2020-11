Arne Slot: ‘Ik vind het leuker zonder VAR en thuis vele malen leuker’

AZ deed zichzelf donderdagavond tekort met een gelijkspel tegen Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League. Het team van trainer Arne Slot raakte twee keer de lat tegen de koploper in LaLiga, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Door het doelpuntloze gelijkspel heeft AZ na vier groepswedstrijden nog zicht op een plek in de play-offs. In gesprek met verslaggever Kalum van Oudheusden van Voetbalzone spraken Slot en Calvin Stengs onder meer over het gelijkspel en de afwezigheid van de VAR.