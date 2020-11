Nieuw contract én afspraak tussen Tagliafico en Ajax

Nicolás Tagliafico en Ajax hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Zaakwaarnemer Ricardo Schlieper laat aan het dagblad weten dat de 28-jarige linkerverdediger zijn huidige overeenkomst met een jaar zal verlengen. De Argentijns international zal dan tot medio 2023 op de loonlijst staan.

Ajax, Schlieper en Tagliafico zoeken een geschikt moment om volgende week het nieuwe contract te ondertekenen. De Telegraaf schrijft dat een van de afspraken tussen Tagliafico en Ajax is dat de verdediger het seizoen hoe dan ook afmaakt in het tenue van de Amsterdammers en dat hij daarna zijn droom, spelen in een topcompetitie, mag najagen. Het is niet duidelijk of er een bepaalde transfersom is afgesproken.

Tagliafico leek vorig seizoen al aan zijn laatste maanden bij Ajax bezig, maar vooral de coronacrisis zorgde ervoor dat buitenlandse clubs hun interesse in de linkerverdediger niet concretiseerden. Tussen de clubs die wél concrete belangstelling toonden zat geen club waarvoor Tagliafico Ajax wilde verlaten. De club uit Amsterdam hanteerde in de voorbije transferperiode een vraagprijs van ongeveer twintig miljoen euro voor het toen nog twee jaar doorlopende contract, zo schrijft het dagblad.

Tagliafico maakte in januari 2018, ondanks interesse uit Duitsland en Spanje, de overstap van Independiente naar Ajax, dat ruim vier miljoen euro betaalde. Een bedrag dat in de loop der jaren door bonussen verder is opgelopen. De Argentijn, goed voor 28 A-interlands, maakte in de Klassieker tegen Feyenoord (2-0) zijn debuut voor de Amsterdammers en speelde tot dusver 110 duels in alle competities.