Perez is ongekend lovend: ‘Ik heb hem altijd beter gevonden dan Bergwijn’

Kenneth Perez ziet Cody Gakpo als de meest veelbelovende speler van PSV. De analist is na afloop van de wedstrijd van de Eindhovenaren tegen PAOK Saloniki (3-2 winst) bijzonder lovend over de 21-jarige vleugelaanvaller, die het eerste doelpunt van PSV voor zijn rekening nam. Perez oppert Gakpo ook als optie voor het Nederlands elftal.

"Ik ben eigenlijk al tijden een groot fan van Gakpo", zegt Perez, die de vergelijking opwerpt met Steven Bergwijn, in zijn analyse voor FOX Sports. "Hij stond lange tijd in de schaduw van Bergwijn. Dat was dan de grote speler bij PSV, maar eigenlijk heb ik Gakpo altijd beter gevonden. Hij is veel doelgerichter, hij maakt veel meer goals." Perez benoemt vervolgens dat Gakpo uit zijn laatste acht schoten zeven doelpunten heeft weten te produceren.

"Dan ben je wel doelgericht", concludeert de voormalig middenvelder over die ongekende statistiek. "Hij heeft fysiek, snelheid, overzicht. Ik vind hem technisch vaardig en hij maakt goals. Dat vind ik echt heel belangrijk. Hij is een buitenspeler, dan heb je scorend vermogen erbij. Ik vind het een super interessante speler. Nu speelt hij vaak van rechts, ik vind hem eigenlijk van links beter."

Volgens Perez is Gakpo zeker niet minder dan de huidige spelers die in Oranje de positie van vleugelspits bekleden. "Ik denk dat hij heel hard op de deur klopt bij Frank de Boer om bij het Nederlands elftal te komen, om te laten zien wat hij kan. Er zijn natuurlijk heel veel spelers die voor die positie in aanmerking komen en ik vind dat hij ook daarbij hoort. Ik vind dat hij in die poule met Calvin Stengs, Steven Berghuis, Ryan Babel, Bergwijn, Quincy Promes, daar kan hij ook staan. Hij heeft een hoog basisniveau."

Ibrahim Afellay

Ook Ibrahim Afellay, die de wedstrijd analyseerde voor RTL 7, is vol lof over Gakpo. Hij speelde afgelopen seizoen samen met de aanvaller van PSV en licht het tweede doelpunt van de Eindhovenaren uit. Daarbij werd Gakpo door Denzel Dumfries met een steekpass vrijgezet op de achterlijn, waarna Gakpo voorzette op de doeltreffende Noni Madueke. "Een heel goede actie van Cody, die goed positie kiest in de diepte en de bal goed teruglegt", zegt Afellay. "Ik denk dat hij sowieso onderbelicht is. Hij is bezig aan een sterk seizoen. Hij is heel erg belangrijk met goals en assists. Het wordt niet altijd benoemd, maar deze jongen is heel belangrijk voor PSV."

Reactie Gakpo

Gakpo zelf werd door Milan van Dongen van FOX Sports geconfronteerd met een mogelijke uitnodiging voor het Nederlands elftal in maart. "Ik denk er niet echt aan", aldus de 21-jarige vleugelspits. "We hebben nu heel veel wedstrijden, dat is wel heel ver vooruitkijken. Het zit eerlijk gezegd niet echt in mijn achterhoofd. Ik hoop het, maar we gaan het zien."