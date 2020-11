Absolute droomtransfer van uitblinker PSV zou Ibrahim Afellay niet verbazen

Donyell Malen maakte donderdagavond grote indruk op de analisten van RTL7. De linksbuiten van PSV maakte het winnende doelpunt in de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2) en zorgde er daarmee voor dat zijn ploeg de tweede plaats in Groep E innam. Ibrahim Afellay en Theo Janssen voorspellen dat PSV niet het plafond zal blijken voor Malen.

In de eerste helft werd al een glaszuiver doelpunt van Malen afgekeurd, maar acht minuten na de pauze sloeg hij alsnog toe. Malen zette Eran Zahavi vrij voor doelman Zivko Zivkovic en kon de rebound na het schot van de Israëliër zelf binnen tikken: 3-2. "Het is een spits, maar hij komt vanuit een iets verdere positie en trekt naar binnen. Op het laatste moment geeft hij nog een steekpass tussendoor. Er zijn niet heel veel spitsen die dat op dat moment nog kunnen", analyseert Janssen na de wedstrijd.

"Andere spitsen gaan dan voor een eigen schot of een balletje breed, maar hij kiest voor de steekpass en versnelt ook nog eens om zelf de 3-2 binnen te schieten. Hij heeft absoluut heel veel kwaliteiten, dat heeft hij vandaag wel laten zien", meent de voormalig middenvelder, die de vraag krijgt opgeworpen waar het plafond van de 21-jarige international van Oranje. "Het is niet te hopen dat PSV zijn plafond is, als je zo jong bent als hij is. Hij speelt al op dit niveau, dus er komt wel een mooie club voor hem. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik denk dan aan Spanje."

"Deze jongen heeft gewoon zoveel kwaliteit", vult Afellay aan. "Het is een speler van de buitencategorie. Het is geen normale speler; het is echt een toptalent." Malen is volgens de ex-aanvoerder van PSV een speler die weinig tijd nodig heeft om in het juiste ritme te komen. "Hij doet altijd speciale dingen. Hij pikt zijn goaltjes mee, wordt steeds constanter en er gaat veel dreiging van hem uit. Dat is ongekend." Als presentator Bart Nolles de namen van Barcelona en Real Madrid als potentiële nieuwe clubs noemt, reageert Afellay instemmend. "Het zou me zeker niet verbazen. Hij heeft heel veel mogelijkheden. In het hedendaagse voetbal is snelheid heel belangrijk en dat heeft hij. Hij is zó explosief. Ondanks dat hij vaak in kleine ruimtes speelt, kan hij tóch de versnelling inzetten."-