PSV wint razendknap na arbitrale blunder én dubbele achterstand

PSV heeft donderdagavond een cruciale overwinning geboekt in de groepsfase van de Europa League. De manschappen van trainer Roger Schmidt hadden tegen PAOK Saloniki een uiterst moeizame start en kwamen ongelukkig op 0-2 achterstand. Als klap op de vuurpijl werd tussen die twee tegentreffers in een glaszuiver doelpunt van Donyell Malen afgekeurd. PSV knokte zich echter razenknap terug en won dankzij doelpunten van Cody Gakpo, Noni Madueke en Malen: 3-2.

Al in de vierde minuut van de wedstrijd kwam PSV, waar de niet fitte Mohamed Ihattaren afwezig was, op achterstand. De Eindhovense defensie kreeg de bal niet uit de zestien, waardoor Christos Tzolis een hard schot produceerde. De poging zou naast zijn gegaan, maar werd via Fernando Varela onbedoeld gepromoveerd tot doelpunt: 0-1. Vlak daarna tikte Malen na een doorkopbal van Eran Zahavi bij de tweede paal binnen. De spits van PSV bevond zich twee meter achter de laatste verdediger, maar toch werd de treffer afgekeurd vanwege vermeend buitenspel.

Ongeloof in Eindhoven na deze afgekeurde goal. What the **** Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 26 november 2020

PSV stond binnen mum van tijd ook een tweede tegentreffer toe. Stefan Schwab verstuurde in het zestienmetergebied een afgemeten boogpass op Tzolis, die van dichtbij raak schoot: 0-2. PSV begon daarna beter te spelen en kwam al snel terug. Gakpo dribbelde aan de rechterkant de zestien binnen en scoorde met een hard en laag schot: 1-2. Daarna had PSV nog goede kansen via Denzel Dumfries en Malen, die respectievelijk naast en op doelman Zivko Zivkovic mikten. In de counter kwam PAOK er met vier aanvallers uit tegen alleen verdediger Olivier Boscagli, maar laatstgenoemde wist vrij wonderbaarlijk te onderscheppen.

KLASSE PSV! ? 51' 2-2 Noni Madueke ? 53' 3-2 Donyell Malen Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 26 november 2020

Direct na rust voerde PSV de druk nog verder op en daarvoor werden de Noord-Brabanders ook al snel beloond. Dumfries zette Gakpo met een perfecte steekpass vrij op de achterlijn, waarna diens voorzet door Madueke werd afgemaakt, een prachtig teamdoelpunt: 2-2. Binnen twee minuten was het opnieuw raak voor PSV. Malen zette Zahavi vrij voor Zivkovic en kon de rebound na het schot van de Israëliër zelf binnen tikken: 3-2. Vlak daarna mikte Madueke vanbinnen de zestien net naast. Max schoot daarna een vrije trap van een meter of achttien rakelings over de kruising.

PSV raakte daarna vermoeid, maar probeerde wel de controle over de wedstrijd te behouden, zonder zelf nog kansen te creëren. PAOK toonde zich dreigend op de counter, maar omdat de eindpass steeds niet aankwam, leidde dat niet tot echte kansen. PSV vertraagde het spel met succes en bleef vrij eenvoudig op de been. Daardoor klimmen de Eindhovenaren in Groep E naar de tweede plek, terwijl PAOK nu derde staat. Granada won het andere duel in de poule met Omonia Nicosia (2-1) en staat bovenaan.