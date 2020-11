Voetbalwereld spreekt schande van voorval bij PSV: ‘Een blinde ziet dit zelfs’

PSV heeft donderdagavond tegen PAOK Saloniki de gevolgen van de afwezigheid van de VAR in de Europa League ondervonden. De Eindhovenaren zagen een loepzuiver doelpunt van Donyell Malen, die minstens twee meter achter de laatste verdediger bleef, afgekeurd worden wegens buitenspel. Niemand van de analisten bij RTL 7 én FOX Sports begrijpt hoe dit kon gebeuren. "Een blinde ziet zelfs dat dit geen buitenspel is. Dit is echt ongekend", reageert Ibrahim Afellay op eerstgenoemde zender.

Het voorval vond plaats in de tiende minuut van de wedstrijd, toen PSV al op 0-1 achterstand stand. Eran Zahavi kopte de bal richting tweede paal na een hoekschop van Philipp Max, waar Malen eenvoudig binnen tikte. Hoewel de spits van PSV absoluut geen buitenspel stond, oordeelde de grensrechter anders. Omdat in de Europa League geen gebruik wordt gemaakt van een VAR, bleef die beslissing staan.

Kenneth Perez stelt een oplossing voor die buiten de VAR om gaat. "Het begint bij kundige scheidsrechters", aldus de analist op FOX Sports. "We hebben kunnen zien dat het absoluut geen buitenspel is, dus wat mij betreft staat het 2-2. Het slaat ook nergens op dat de grensrechter, die daarvoor opgeleid is, die dit toch wekelijks doet, hier buitenspel in ziet. Dit had makkelijk opgelost kunnen worden met een scherm (voor de vierde official aan de zijlijn, red.)."

Ongeloof in Eindhoven na deze afgekeurde goal.

Ook Theo Janssen spreekt schande van het moment. "Dit is een grensrechter met een lui oog", zegt de oud-middenvelder. "Dit is absurd. Ik bedoel: als het tien centimeter is... maar dit is gewoon meer dan een meter, ongelofelijk." Janssen voorspelt dat arbiter Andris Treimanis PSV in de tweede helft zal compenseren voor de enorme fout. "Na tien minuten krijgt PSV een penalty, dat kun je vast noteren."

Bij rust staat PSV met 1-2 achter. Al in de vierde minuut maakte Fernando Varela zonder daar weet van te hebben de openingstreffer. De verdediger van PAOK kreeg de bal op zich geschoten door ploeggenoot Christos Tzolis en zag de bal fortuinlijk het doel ingaan: 0-1. Diezelfde Tzolis zorgde even later van dichtbij voor 0-2, nadat hij een prachtig boogpassje had gekregen van Stefan Schwab. PSV deed iets terug via Cody Gakpo, die hard en laag de korte hoek vond nadat hij aan de rechterkant het zestienmetergebied was binnen gedribbeld: 1-2.