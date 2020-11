Afellay zet vraagtekens bij uitleg van Schmidt over Ihattaren

Ibrahim Afellay heeft zijn twijfels bij de uitleg van Roger Schmidt over de afwezigheid van Mohamed Ihattaren bij PSV. De aanvallende middenvelder behoort niet tot de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel met PAOK Saloniki, dat om 21.00 uur begon, en ontbreekt zondag ook in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Schmidt verklaarde kort voor de aftrap tegen PAOK dat zijn pupil niet fit is.

"Mo heeft zondag twintig minuten gespeeld, maar hij voelde zich na wedstrijd en op maandag niet goed", zei Schmidt voorafgaand aan de wedstrijd tegen FOX Sports. "Hij was ziek tijdens de interlandperiode. We hebben erover gesproken en ik denk dat het beter voor ons en voor hem is om niet te veel druk op hem te zetten. Hij neemt wel deel aan de groepstraining, we geven de ruimte voor wat extra individuele training. Vandaag en zondag is hij er niet bij, hopelijk volgende week wel weer."

Afellay, bevriend met Ihattaren, is verbaasd door de uitleg van Schmidt. "Ik heb hem zelf niet gesproken, maar ik vind het wel een apart verhaal. Zeker als je het op dit moment naar buiten toe communiceert", aldus de analist van RTL7. "Als je al weet dat hij met dit soort problemen kampt, waarom wacht je dan tot dit moment? Dat kun je toch aan het begin van de week duidelijk maken?"

Ook in de studio van FOX Sports wordt de absentie besproken. Bij de uitleg van Schmidt worden echter geen vraagtekens gezet. "Hij is ziek geweest, we weten niet wat hij heeft gehad", zegt Kenneth Perez over Ihattaren. "Als het corona was, en dat weten we niet, heeft hij het misschien wat ernstiger ervaren dan bijvoorbeeld Denzel Dumfries."