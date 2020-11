Nicolai Jörgensen pakt derde rode kaart: ‘Het is oliedom om te doen’

Nicolai Jörgensen speelde donderdagavond een ongelukkige hoofdrol in de wedstrijd tussen CSKA Moskou en Feyenoord (0-0) in de Europa League. De spits van Feyenoord werd kort na het begin van de tweede helft met een tweede gele kaart weggestuurd door arbiter Kristo Tohver. Analisten van RTL7 en FOX Sports reageren kort na de wedstrijd op de rode kaart, die ervoor zorgde dat Feyenoord met de rug tegen de muur kwam te staan in de tweede helft. Door gedisciplineerd te verdedigen pakten de bezoekers toch een punt.

Jörgensen ontving een gele kaart in minuut 43 en 48 voor vergelijkbare overtredingen. Hij keeg zijn tweede gele kaart voor het gebruiken van zijn arm in een luchtduel Hördur Björgvin Magnússon; kort voor de pauze werd hij al op de bon geslingerd voor het raken van het gezicht van Igor Diveyev met de arm na een uittrap van Nick Marsman. De Deen werd na Marcos Senesi (2020/21), Eric Botteghin (2016/17), Erwin Mulder en Mitchell te Vrede (beiden 2014/15) de vijfde Feyenoorder die met rood werd weggestuurd in het hoofdtoernooi van de Europa League. Het was voor Jörgensen alweer zijn derde rode kaart sinds hij in dienst is van Feyenoord. De in 2016 van FC Kopenhagen overgekomen spits werd op 21 januari 2018 tegen Ajax (2-0 nederlaag) met twee gele kaarten naar de kant gestuurd en incasseerde op 13 april 2019 tegen Heracles Almelo (2-1 zege) een domme rode kaart voor natrappen bij Tim Breukers.

Hoewel Kenneth Perez beide overtredingen geen gele kaart waard vond, vindt de analist dat zijn landgenoot wel iets te verwijten valt. "Het is deze wedstrijd wel gebleken dat de scheidsrechter hiervoor geel geeft. Maar het zijn in de verste verte geen elleboogstoten. Hij gaat omhoog en plant zijn hand wel in het gezicht", erkent Perez in de studio van FOX Sports. Ronald de Boer kan zich het toekennen van de tweede gele kaart 'wel voorstellen'. "Bij de eerste vind ik dat er weinig aan de hand is. Maar dan is het oliedom om, als je al geel hebt, met je hand naar de tegenstander te gaan."

In de studio van RTL7 concludeert Theo Janssen dat de rode kaart uiteindelijk te billijken was. "Het zijn ongelukkige momenten. Als je springt, dan gebruik je je je armen. Dan kun je iemand raken en dat gebeurt nu twee keer. En als je iemand raakt met je hand, dan is het geel. Terecht dus, maar ongelukkig", stelt de voormalig middenvelder. "De eerste vond ik sowieso niet terecht", vult Ibrahim Afellay aan. "Theo zegt terecht dat je je armen de lucht in gooit als je springt. Hij maakt nou niet echt een elleboogstoot."

Jörgensen incasseerde niet alleen een rode kaart, maar liet ook een grote kans onbenut tegen CSKA. Tien minuten voor de pauze stond hij goed gepositioneerd na een harde en lage voorzet van Steven Berghuis, maar kwam hij toch enkele centimeters tekort om de bal binnen te glijden met de rechtervoet. “Dit is tekenend voor de situatie waarin Jörgensen zit”, zei Afellay in de pauze over de kans. “Deze bal moet er gewoon in.” Janssen was het daarmee eens. “Hij gleed naar de bal toe. Als hij doorstapt kan hij gewoon binnentikken. Hij wilde hem met zijn rechterbeen nemen, maar moest het met links doen. Dan was het een goal. Het is ook een kwestie van vertrouwen. Hij heeft de laatste tijd niet veel gescoord en er is kritiek, daar heeft het ook mee te maken.”