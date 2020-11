Feyenoord houdt stand na rode kaart Jörgensen en stijgt naar tweede plek

Feyenoord heeft donderdagavond een punt uit het vuur gesleept in de uitwedstrijd tegen CSKA Moskou in de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers speelden bijna de gehele tweede helft met een man minder na een rode kaart van Nicolai Jörgensen, maar hield het doel desondanks schoon: 0-0. Omdat Dinamo Zagreb tegelijkertijd een 0-3 overwinning boekte op Wolfsberger AC, neemt Feyenoord de tweede plaats in Groep K over van de club uit Oostenrijk. Feyenoord heeft nu vijf punten; Wolfsberger staat op vier punten, terwijl Dinamo Zagreb de lijstaanvoerder is met acht punten.

Feyenoord trad aan met één nieuwe basisspeler ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3): Uros Spajic nam achterin de plek van Eric Botteghin over. Het duurde even voordat de bezoekers voor het eerst dreigend werden. Halverwege de eerste helft profiteerde Steven Berghuis van een fout in de opbouw bij CSKA en kon hij het strafschopgebied betreden; de inzet van de aanvaller vormde geen probleem voor keeper Igor Akinfeev. Tot dat moment waren er al enkele serieuze pogingen afgevuurd door CSKA vanaf de rand van het strafschopgebied, maar grote uitgespeelde kansen waren er niet.

Het schot van Berghuis was een teken dat Feyenoord, na een sterke start van CSKA, beter in de wedstrijd kwam. De ploeg van Advocaat kreeg meer voet aan de grond en was vaker te vinden op de helft van de soms slordig opererende thuisploeg. Meer mogelijkheden volgden: Bart Nieuwkoop schoot met het linkerbeen op de vuisten van Akinfeev en daarna schampte Nicolai Jörgensen de bal na een voorzet van Berghuis. Zes minuten voor de pauze volgde echter een grote kans voor CSKA. Nadat Marcos Senesi een bal ongelukkig doorkopte, kon Fedor Chalov opstomen en moest doelman Nick Marsman zijn pegel uit de korte hoek houden.

De grootste mogelijkheid van de eerste helft was desondanks voor Feyenoord: Nieuwkoop kon van dichtbij vrij inkoppen na een uitstekende voorzet van Orkun Kökcü, maar stuitte op Akinfeev. Aan de overzijde voorkwam Senesi met een ijzersterke ingreep dat Chidera Ejuke toesloeg in de rebound. Er was voor Feyenoord voldoende reden om optimistisch te zijn, maar het goede gevoel verdween al gauw na de pauze. Jörgensen keeg zijn tweede gele kaart voor het gebruiken van zijn arm in een luchtduel Hördur Björgvin Magnússon; kort voor de pauze had hij ook al geel gekregen voor het raken van het gezicht van Igor Diveyev met de arm.

Net als tegen Fortuna moest Feyenoord zich dus zien te redden met tien man. In Limburg oogde Feyenoord met een man minder als herboren, maar in het koude Moskou, waar de temperatuur rond het vriespunt schommelde, was het vooral een kwestie van tegenhouden. De ploeg van Advocaat haalde opgelucht adem toen een doelpunt van Ilia Shkurin werd afgekeurd wegens buitenspel; kort erna dartelde Ejuke vanaf de flank naar binnen en schoot hij rakelings naast het doel van Marsman. Uiteindelijk hield Feyenoord stand tegen de huidige koploper van de Premjer Liga, die met drie punten onderaan blijft staan in Groep K.