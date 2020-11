Raiola valt jarenlange zakenpartner aan: ‘Ze willen slaven van spelers maken’

Zlatan Ibrahimovic staat zeker niet alleen in zijn plotseling opgelaaide strijd tegen de makers van FIFA 21. Topzaakwaarnemer Mino Raiola mengt zich donderdag in de discussie en gaat vierkant achter zijn cliënt staan. Volgens de bekende belangenbehartiger overwegen driehonderd professionele voetballers juridische stappen tegen EA Sports. "Het begin van iets nieuws, een revolutie om het systeem te herschrijven", zegt Raiola tegenover The Telegraph. De aanval is opmerkelijk, omdat EA Sports zegt al jarenlang prettig samen te werken met de zaakwaarnemer.

De zaak begon maandag met enkele tweets van Ibrahimovic, die zich beklaagde over het gebruik van zijn beeltenis en naam in de populaire FIFA-games. "Wie heeft EA Sports toestemming gegeven voor het gebruiken van mijn naam en gezicht in FIFA?", schreef de spits van AC Milan op Twitter. Ibrahimovic weet dat spelersvakbond FIFPro de rechten van voetballers vermarkt. "Ik ben me er niet van bewust dat ik lid ben van de FIFPro, en als ik dat wel ben, dan is dat gebeurd zonder dat ik me daar bewust van ben geweest via een rare constructie."

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) November 23, 2020

Raiola steunt zijn Zweedse cliënt en doet er nog een schepje bovenop. "Waarom moeten spelers verkocht worden?", aldus de Nederlandse Italiaan. "Het zijn geen poppen maar mensen. Van welk systeem is de FIFA eigenlijk eigenaar? Zijn zij de moderne slavendrijvers? Zlatan weet dat hij moet vechten voor zijn rechten en dat dit niet correct is. Het systeem is verkeerd en Zlatan gaat vechten voor alle spelers. We zullen vechten tot er duidelijkheid is en we brengen dit gevecht naar de rechtbank."

Volgens de voetbalagent is de zaak 'een van de grootste schandes waarbij de FIFA betrokken is'. "Ze willen de spelers verzwakken, zodat ze slaven worden. Maar dat gaan wij niet toestaan. Zlatan is geen marionet. Zlatan is niet iemand die je kunt zeggen dat hij iets moet doen wat hij niet wil. We gaan, indien nodig, door tot het einde tegen de FIFA en FIFPro en iedereen die rechten verkoopt die ze niet hebben."

Reactie van de FIFPro en EA Sports

Ook de FIFAPro zelf heeft inmiddels gereageerd op de kwestie. De internationale spelersvakbond benadrukt tegenover The Mirror 'een non-profitorganisatie te zijn die beeldrechten verwerft via spelersvakbonden in bijna zestig landen'. "Deze rechten worden ter beschikking gesteld aan Electronic Arts en andere klanten in de gamingsector. De vakbonden aangesloten bij de FIFAPro besluiten hoe de verworven inkomsten het best besteed worden, ofwel door geld rechtstreeks onder de spelers te verdelen of door diensten te verlenen zoals juridisch advies."

Ook EA Sports is zich van geen kwaad bewust. De gameontwikkelaar reageert verbaasd op de aantijgingen van Ibrahimovic, die nota bene sinds 2002 in de jaarlijks verschijnende FIFA-game zit. EA Sports geeft verder aan al jarenlang een prettige relatie te onderhouden met Raiola, wiens cliënt Erling Braut Haaland momenteel onderdeel is van een reclamecampagne voor de nieuwste FIFA-editie.