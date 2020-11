PSV speelt ook tegen PAOK Saloniki zonder Mohamed Ihattaren

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV tegen PAOK Saloniki. De Eindhovenaren treden in het Europa League-duel aan zonder Mohamed Ihattaren, die niet in de wedstrijdselectie zit. De aanvallende middenvelder is niet fit genoeg om deel te kunnen aan de wedstrijd, zo verklaart Schmidt tegenover FOX Sports. Ihattaren mist ook het competitieduel van zondag tegen Sparta Rotterdam.

"Mo heeft zondag twintig minuten gespeeld, maar hij voelde zich na wedstrijd en op maandag niet goed", aldus Schmidt voorafgaand aan de wedstrijd. "Hij was ziek tijdens de interlandperiode. We hebben erover gesproken en ik denk dat het beter voor ons en voor hem is om niet te veel druk op hem te zetten. Hij neemt wel deel aan de groepstraining, we geven de ruimte voor wat extra individuele training. Vandaag en zondag is hij er niet bij, hopelijk volgende week wel weer."

Buiten Mario Götze, die nog altijd afwezig is door een lichte spierblessure, heeft Schmidt de beschikking over zijn vaste basiself. Het basiselftal ten opzichte van tegen FC Twente verandert niet. Dat betekent dat doelman Yvon Mvogo onder de lat staat en dat Denzel Dumfries en Philipp Max de rechts- en linksback zijn. Het centrale verdedigingsduo wordt gevormd door Jordan Teze en Olivier Boscagli.

De vaste controlerende middenvelders, Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré, zijn opnieuw van de partij. Madueke speelt hangend vanaf rechts, Cody Gakpo komt van de andere flank. Voorin vormen Donyell Malen en Eran Zahavi het gebruikelijke spitsenduo van PSV. De Eindhovenaren moeten het donderdagavond buiten de langdurig geblesseerden ook stellen zonder Ryan Thomas.

Voor PSV is het thuisduel met PAOK Saloniki van cruciaal belang. De Eindhovenaren staan met drie punten uit drie wedstrijden derde in de groep en hebben een overwinning nodig om in de race te blijven voor overwintering. Bij een zege gaat PSV over PAOK heen, dat met vijf punten tweede staat. Het overige duel in de groep gaat tussen koploper Granada (zeven punten) en hekkensluiter Omonia Nicosia (één punt).

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max, Sangaré, Rosario, Madueke, Gakpo, Zahavi, Malen