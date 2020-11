Arsenal-talent Willock ongedeerd na wilde crash met peperdure Mercedes

Arsenal-talent Joe Willock is afgelopen zaterdagmiddag goed weggekomen nadat hij de macht over het stuur verloor van zijn Mercedes Benz G-Klasse. Op beelden die in handen zijn van de Daily Mail is te zien hoe de middenvelder met zijn auto ter waarde van ongeveer 150.000 euro in de berm belandt. De 21-jarige Willock bleef ongedeerd. Een bestuurder van een ander voertuig heeft het incident vastgelegd middels een dashcam.

Willock was volgens de tabloid op weg naar het trainingscomplex van Arsenal toen hij de macht over het stuur verloor op de M25 bij South Mimms, Hertfordshire. Op de beelden is te zien dat hij met een hoge snelheid een afslag neemt en niet kan voorkomen dat hij in de berm terechtkomt. Hij verliest zijn rechterachterband, komt weer op de weg terecht en rijdt zijn auto vervolgens weer de berm in, waar hij tot stilstand komt. De Engels jeugdinternational mankeerde niets, maar was volgens de berichtgeving wel geschrokken.

EXCLUSIVE: Terrifying moment young Arsenal star Joe Willock loses control of his £140,000 Mercedes G-Wagon https://t.co/cmyBXc4EpH pic.twitter.com/92uUFNmkTK — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 26, 2020

Een getuige die anoniem wil blijven laat weten dat Willock niets mankeerde. “Ik ben uitgestapt en naar zijn auto gelopen. Ik zag dat hij de berm probeerde uit te rijden, maar hij was een wiel verloren. Hij deed het raam naar beneden en ik zei: ‘Je kan niet achteruit. Je ging nogal snel door de bocht.’ Hij zei: “Ik weet het, wat een idioot ben ik toch ook.’ Hij zei dat hij onderweg was naar de training van Arsenal.” Willock verscheen een dag later in de basis bij Arsenal. Op bezoek bij Leeds United kwamen the Gunners niet verder dan een 0-0 gelijkspel.