Anfield en Stamford Bridge mogen weer open; geen fans welkom op Old Trafford

In de Premier League is vanaf 2 december weer een beperkt aantal toeschouwers toegestaan. In tien stadions mogen maximaal tweeduizend toeschouwers naar binnen. Onder meer Arsenal, Chelsea en Liverpool mogen vanaf begin volgende maand de poorten van het stadion weer openen. Manchester City en Manchester United moeten het op eigen veld voorlopig zonder fans doen.

De Engelse regering maakte maandag bekend dat een maximum aantal van vierduizend supporters zijn toegestaan bij wedstrijden, afhankelijk van het risiconiveau waarop de stad of het gebied is ingeschaald met oog op het coronavirus. Deze regel gaat in op woensdag 2 december, wanneer de landelijke lockdown ten einde komt en de coronamaatregelen versoepeld worden.

In steden waar risiconiveau één wordt gehanteerd zijn vierduizend fans toegestaan bij wedstrijden op het hoogste niveau. In steden als Londen en Liverpool geldt risiconiveau 2, wat betekent dat er tweeduizend fans op de wedstrijden mogen afkomen. Zodoende mogen ook Tottenham Hotspur, Everton, Fulham, Crystal Palace en West Ham United weer fans verwelkomen.

Onder meer de stad Manchester bevindt zich nog in risiconiveau drie, waardoor supporters nog niet welkom zijn in de stadions van City en United. Ook Wolverhampton Wanderers, Newcastle United, Leeds United, West Bromwich Albion, Sheffield United, Leicester City en Burnley mogen de stadiondeuren voorlopig niet openen, zo melden Engelse media.

Arsenal is de eerste club die weer voor publiek mag gaan spelen; op donderdag 3 december nemen the Gunners het thuis op tegen Rapied Wien in de Europa League. Voor de overige clubs wordt het in het weekend van 5 december weer mogelijk om voor publiek te spelen. Tottenham speelt dan thuis tegen Arsenal, terwijl Liverpool het op eigen veld opneemt tegen Wolverhampton.