Mbappé treitert Nagelsmann: ‘Alles goed met je? Wil jij liever spelen?’

De emoties liepen dinsdagavond hoog op in het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en RB Leipzig (1-0). Julian Nagelsmann, trainer van de bezoekende ploeg, ergerde zich met name aan de provocerende manier van doen van Neymar, de maker van het enige doelpunt in het Parc des Princes. Toch was het niet de Braziliaan, maar collega-aanvaller Kylian Mbappé die het aan de stok kreeg met Nagelsmann.

Mbappé maakte volgens RMC Sport een cynische opmerking riching de oefenmeester van RB Leipzig. "Alles goed met je, trainer? Wil jij soms liever spelen?", zou de sterspeler van PSG met een glimlach op zijn gezicht hebben gevraagd aan Nagelsmann. Laatstgenoemde liet zijn frustraties na afloop van het treffen in Frankrijk de vrije loop. "Wij waren vanavond duidelijk het betere elftal. We hadden controle over de wedstrijd en dwongen veel kansen af." Desondanks verliet zijn ploeg de Franse hoofdstad met een 1-0 nederlaag, waardoor RB Leipzig is afgezakt naar de derde plaats in de poule. De halvefinalist van afgelopen seizoen staat net als nummer twee PSG op zes punten uit vier duels.

Danny Makkelie geeft een zeer discutabele strafschop aan PSG - Paris Saint-Germain? (Check de aanloop van Neymar Jr.!)

Nagelsmann was tevens gefrustreerd over de strafschop die PSG kreeg van scheidsrechter Danny Makkelie. De Nederlandse arbiter wees al na tien minuten naar de stip toen Marcel Sabitzer ogenschijnlijk een tikje tegen de enkel van Angel Di Maria gaf en de aanvaller wel heel gewillig naar de grond ging. Neymar nam achter de bal plaats, deed er een seconde of tien over en verschalkte doelman Peter Gulacsi, al zat de doelman er bijna aan: 1-0. RB Leipzig was in het restant van het duel niet bij machte om een gelijkmaker te forceren. Na het laatste fluitsignaal werd de zege door de spelers en trainers van PSG uitbundig gevierd.