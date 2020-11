Heerenveen werd afgeschrikt door vraagprijs Erling Haaland

SC Heerenveen heeft in het verleden geïnformeerd naar Erling Haaland, toen nog spits van Molde FK. De Friezen haakten al snel af bij het horen van de vraagprijs van de huidige Noorse aanvaller van Borussia Dortmund, zo vertelt hoofd scouting Karel Brandsma bij Radio Camataru.

“We hebben Haaland in Noorwegen wel gezien bij Molde. Ik heb hem zelf ook zien spelen”, aldus Brandsma over de winnaar van de Golden Boy Award. “Maar toen we heel voorzichtig gingen informeren, werd er een prijs genoemd tussen de vijf en zes miljoen euro. Voor een spits van zeventien jaar. Hij is voor acht miljoen naar Red Bull Salzburg gegaan, tegen dat soort bedragen kunnen wij niet op." Aan het begin van dit jaar werd Haaland voor een bedrag van twintig miljoen euro door Salzburg verkocht aan Borussia Dortmund.

De samenvatting van Borussia Dortmund - Club Brugge (3-0)

Brandsma vertelt dat het voor de afdeling scouting moeilijker is geworden om betaalbare spitsen aan te trekken. “Je moet roeien met de riemen die je hebt”, zegt hij. “Je moet proberen om spelers te vinden die passen binnen het budget. Dat is een uitdaging, maar ook een leuke uitdaging.” Brandsma geeft aan dat de prijzen voor spitsen ‘buitensporig hoog’ zijn. Bovendien kleeft er volgens hem een groot risico aan dergelijke investeringen. “Op dit moment kunnen wij een groot aantal spitsen niet meer betalen."

Heerenveen telde in 2006 nog miljoenen neer voor Afonso Alves, die twee jaar later voor zeventien miljoen euro werd verkocht aan Middlesbrough. "We hebben 4,5 miljoen euro betaald voor Alves. Dat was een geweldige investering en de club heeft daar ook geweldige resultaten mee bereikt", aldus Brandsma. "Maar aan dat soort bedragen kunnen wij op dit moment niet meer denken.”