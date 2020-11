AS: Piqué en Barcelona negeren specialist en kiezen voor risicovol traject

Gerard Piqué wil zich niet laten opereren aan zijn knie, zo klinkt het donderdag in verschillende Spaanse media. De centrumverdediger, die afgelopen zaterdag een zware knieblessure opliep in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (1-0), geeft naar verluidt de voorkeur aan een herstelperiode zonder operatie. Opvallend, want de vermaarde kniespecialist Ramon Cugat gaf nog het advies aan Piqué om binnenkort onder het mes te gaan.

De routinier van Barcelona zou in dat geval tussen de zes en acht maanden moeten revalideren. Volgens onder meer AS en Catalunya Radio heeft Piqué het advies van Cugat echter in de wind geslagen. De Spaanse mandekker denkt dat hij zonder operatieve ingreep over ongeveer vier maanden weer kan spelen. De inmiddels 33-jarige Piqué nadert het einde van zijn actieve loopbaan en hij zou daarom weinig trek hebben in een absentie van ruim een halfjaar, ook al is dat beter voor zijn fysieke gesteldheid. De medische staf van Barcelona is het eens met het standpunt van de verdediger, waardoor het dringende advies van Cugat wordt genegeerd.

"Piqué heeft, zoals het een goede pokerspeler betaamt, besloten om het risico te nemen. Hij gaat vol voor een conservatieve behandeling om een serieuze knieblessure op te lossen", zo schrijft AS donderdag in een analyse over het boegbeeld van de Barcelona-verdediging. De optimistische Piqué hoopt in april zijn rentree te kunnen maken bij Barcelona. In dat geval kan hij de laatste fase van dit seizoen nog meemaken.

Ronald Koeman sprak dinsdagavond voorafgaand aan het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-4) nog kort over de blessure van Piqué. "We hebben veel pech met blessures, Piqué is er misschien vier of vijf maanden uit", ving televisiezender Movistar op uit een kort gesprek tussen Koeman en Mircea Lucescu, de coach van Dynamo Kiev. In Oekraïne werd de plaats van Piqué ingenomen door debutant Óscar Mingueza, die na afloop complimenten kreeg van Koeman.