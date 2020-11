Mourinho begrijpt ‘misdaad’-uitspraak Klopp heel goed: ‘Weet ik al sinds 2004’

De overvolle speelkalender in Engeland is Jürgen Klopp al heel lang een doorn in het oog. De manager van Liverpool uitte zijn ongenoegen al na de 3-0 zege op Leicester City en na de verrassende 0-2 nederlaag in het thuisduel met Atalanta in de Champions League haalde de Duitse coach nogmaals flink uit. Collega José Mourinho is het eens met Klopp en benadrukt dat hij zich sinds zijn komst naar de Premier League al ergert aan het speelschema.

Liverpool maakte tegen Atalanta soms een uitgebluste indruk, al was dat geen verrassing voor Klopp. "Ik ben bang dat meer clubs hiermee te maken gaan krijgen", zo zei hij na afloop in gesprek met BT Sport. "Jullie van de omroepen vragen aan ons om op zaterdag al om 12.30 uur te spelen (tegen Brighton & Hove Albion, red.), wat haast misdadig is. Dat heeft helemaal niets te maken met de wedstrijd van vanavond (tegen Atalanta, red.), maar desondanks van harte gefeliciteerd daarmee."

Felle Klopp praat over ‘misdaad’: ‘En alsof Ajax verslaan zo makkelijk is’

Het overvolle speelschema zorgt voor woede bij de manager van Liverpool. Lees artikel

Mourinho loopt al een poos mee in het Engelse voetbal en de uithaal van Klopp komt voor hem dan ook niet als een verrassing. "Hij kwam in 2015 naar Engeland toe", stelt de Tottenham-manager in aanloop naar het Europa League-duel met Ludogorets van donderdagavond. "Ik begon in 2004 bij Chelsea. Wat Klopp sinds 2015 weet, weet ik al sinds 2004. En in de tussentijd verandert er niets. We moeten ons gewoon maar aanpassen, er is geen andere keuze."

De keuzeheer van Tottenham verlegt de discussie vervolgens naar zijn eigen situatie in Noord-Londen. The Spurs spelen drie dagen na de ontmoeting met Ludogorets tegen stadgenoot Chelsea, dat dinsdag in actie kwam in de Champions League. Zijn voormalig werkgever heeft dus twee dagen langer om te herstellen. "Ze hebben geluk dat ze door de loting deze week op dinsdag mochten spelen. Maar dat is niets nieuw, zo gaat het altijd. Toen wij de Europa League in gingen, wisten we dat we elke donderdag zouden moeten spelen. Dus we gaan er ook niet over klagen", zo besluit Mourinho.