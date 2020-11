Royston Drenthe leefde in ‘kapotte stad’: ‘Wodka was gewoon basis’

Feyenoord treedt vanavond aan tegen CSKA Moskou in Rusland, het land waar Royston Drenthe in 2013 een contract tekende bij Alania Vladikavkaz. De oud-speler van Feyenoord is in aanloop naar het duel van de Rotterdammers in de Europa League opgezocht door RTV Rijnmond, dat met hem vooruit wilde blikken op de wedstrijd. Wanneer Drenthe laat weten dat hij Feyenoord dit seizoen niet goed volgt en daardoor niet ‘up to date’ is, wordt de speler van Kozakken Boys gevraagd naar zijn tijd in Rusland. In eerste instantie zag hij een dienstverband bij Vladikavkaz helemaal niet zitten.

Drenthe zat in 2013 al een halfjaar zonder club toen hij gepolst werd door Vladikavkaz. Met voetballen was de linkspoot toen niet bezig, daar hij druk was als bedrijfsleider van zijn eigen kledingzaak in Rotterdam. “Die gasten wilden mij zo graag hebben dat ze speciaal voor mij naar m'n kledingstore waren gekomen. Ik was al een aantal kilootjes aangekomen en ik zei al tegen ze: 'Gaan we niet doen. Doe maar niet.' Maar ze kwamen wel vijf keer terug”, vertelt hij aan de regionale omroep. “Uiteindelijk zei ik tegen ze in het Marriott Hotel tegenover het centraal station dat we het gingen doen. Toen heb ik die deal met ze getekend.”

Mede door blessureleed kwam Drenthe bij de Russische club niet verder dan zes wedstrijden. Vladikavkaz degradeerde en de Nederlander vertrok naar Engeland voor een contract bij Reading. Terugkijkend op zijn periode in Rusland geeft de 33-jarige Drenthe aan dat het hem op het gebied van levenservaring goed heeft gedaan. “Kijk waar ik nu sta. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Vladikavkaz was gewoon niet het perfecte plaatje”, aldus Drenthe. “Het was gewoon - ja, je weet toch - een kapotte stad, om het zo maar te zeggen. Heel veel goeds kon je er niet van maken. Ook al had je veel poen ofzo.”

In zijn vrije tijd ging Drenthe graag een hapje eten buiten de deur. “In die tijd aten we vaak bij restaurant Maradona. De eigenaar van die zaak was ook de eigenaar van Reading en zo kwam ik bij Reading terecht. Heel frappant. Gek hè? Die pasta was top daar”, zegt Drenthe. “De wodka ook? Dat dronken wij ook weleens, ja. Wodka was gewoon basis. Daar hoefden we niet moeilijk over te doen. Zelfs in de spelersbus was er wodka. Dat is Rusland, dat is daar allemaal mogelijk.”