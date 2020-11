‘PSV houdt dat Vollgas-Fussball maar 50 minuten vol, het houdt nog niet over’

Roger Schmidt wil met PSV graag Vollgas-Fussball spelen, Volgens voormalig doelman Ronald Waterreus heeft de huidige selectie in Eindhoven echter nog niet het vermogen om een dergelijke speelstijl negentig minuten lang aan te kunnen. Desondanks is Waterreus over het algemeen onder de indruk van de manier van werken van Schmidt in zijn eerste maanden als coach van PSV.

"Dat Vollgas-Fussball kunnen ze maar vijfig minuten volhouden tot nu toe", concludeert Waterreus in de podcast van Voetbal International. "En ik vind zelfs dat nog wel meevallen, dus voetballend houdt het nog niet over." Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar ik heb wél de indruk dat er een selectie staat waar je als trainer iets mee kunt. En dan ga ik toch terug naar het begin, omdat mensen graag conflicten horen. Maargoed, Doelen (oud-speler Björn van der Doelen, red.) en ik, wij weten allebei ook gewoon drommels goed hoe het allemaal werkt en wij kennen zó ontzettend veel mensen binnen die club."

De verhalen intern over de manier van doen van Schmidt zijn volgens Waterreus louter positief. "Je hoort alleen maar positieve geluiden binnen de PSV-familie over die man. En er is niemand die zegt dat we onder hem oogstrelend voetbal spelen, dat snappen ze allemaal wel. Als hij een uurtje later wil trainen dan is afgesproken, dan vraagt hij dat. Hij legt geen dictaten op en gedraagt zich gewoon als een fatsoenlijke kerel. Zo simpel kan het ook gewoon zijn."

Van der Doelen roemt ook de menselijke kant van Schmidt. "In de top zeggen ze vaak dat je een klootzak moet zijn. Je moet meedogenloos zijn en dit en dat. Op de één of andere manier vinden we dat in de sport heel heroïsch. Als iemand wat bereikt, maakt het niet uit dat het een lul is. Als het een zakenman is vinden we het wel verwerpelijk, maar in de sport kennelijk niet. Sociaal zijn is in deze wereld bijzaak, maar bij mij is het net omgekeerd. Ik vind het een goede vent, of het een goede trainer is zal me eigenlijk aan mijn reet roesten. Daar heb je als club niks aan."