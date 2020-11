Feyenoord zag af van Russische transfer na ‘maffiapraktijken’

Feyenoord neemt het vanavond (18.55 uur) in Rusland op tegen CSKA Moskou in het kader van de Europa League. De laatste keer dat de Rotterdammers op bezoek gingen bij de Russische topclub was in 1996, toen onder leiding van trainer Arie Haan met 0-1 werd gewonnen. Sergej Semak maakte destijds een uitstekende indruk en de clubleiding van Feyenoord wilde hem graag naar De Kuip halen. De onderhandelingen werden opgestart, maar de deal ketste af wegens ‘maffiapraktijken’.

Semak, die later zou uitgroeien tot aanvoerder van het Russische elftal, was destijds pas twintig jaar oud. Ondanks zijn jonge leeftijd droeg hij toen al de aanvoerdersband en maakte hij grote indruk op het middenveld. Haan wilde hem naar Feyenoord halen en ook voorzitter Jorien van den Herik zag zijn komst zitten. “Van den Herik kwam naar me toe en zei: die Semak is te koop en voor een bedrag dat we kunnen opbrengen”, vertelt Haan in gesprek met De Telegraaf. “Ik zei tegen hem: meteen doen. De prijs was het dubbel en dwars waard.”

Sergej Semak werkt tegenwoordig als trainer van Zenit Sint-Petersburg.

“Van den Herik liet aan de Russen weten dat het een deal was wat Feyenoord betrof”, vervolgt Haan. “Binnen de kortste keren was hij bij me terug en zei: ’Nu willen ze opeens een miljoen erbovenop…’ Een miljoen extra voor een speler bijna 25 jaar geleden zou nu 10 miljoen euro meer zijn. Ik zei tegen Van den Herik: ’Kap het maar meteen af, niet aan beginnen. Dat zijn maffiapraktijken. Er moet door allerlei partijen aan worden verdiend’.”

De opstelling van Feynoord op dinsdag 10 september 1996 tegen CSKA Moskou. De Rotterdammers wonnen met 0-1 door een doelpunt van Kees van Wonderen.

Semak zou uiteindelijk elf seizoenen bij CSKA Moskou spelen, om vervolgens in 2004 de overstap te maken naar Paris Saint-Germain. Later speelde hij nog voor FK Moskou, Rubin Kazan en Zenit Sint-Petersburg. De voormalig middenvelder droeg 65 keer het shirt van de nationale ploeg van Rusland. Momenteel is hij trainer van Zenit, waar hij in 2018 werd aangesteld.