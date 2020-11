De kwaliteit van Dusan Tadic waar alleen Kylian Mbappé beter in is

Dusan Tadic had woensdagavond een belangrijk aandeel in de overwinning van Ajax in de Champions League. De aanvaller annex aanvoerder kwam tegen FC Midtjylland (3-1) weliswaar niet tot scoren, maar stond wel aan de basis van de 1-0 en 2-0 van respectievelijk Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Sinds zijn debuut in de Champions League gaf slechts één voetballer meer assists in het hoofdtoernooi dan de Serviër.

Tadic ging in de zomer van 2018 van Southampton naar Ajax en maakte op 19 september tegen AEK Athene (3-0) zijn debuut in het hoofdtoernooi van de Champions League. In de voetbaljaargang waarin Ajax uiteindelijk ongelukkig in de halve finales strandde, kwam de aanvaller tot vier assists: één tegen Bayern München (op Noussair Mazraoui), twee tegen Real Madrid (op Hakim Ziyech en David Neres) en één tegen Tottenham Hotspur (op Ziyech).

Een seizoen later strandde Ajax al in de groepsfase van de Champions League. Toch was Tadic goed voor drie assists: twee tegen Valencia (op Ziyech en Donny van de Beek) en één tegen Lille (op Ziyech). De teller staat deze voetbaljaargang al op drie: één in het uitduel op FC Midtjylland (op Anthony) en zogezegd twee in het weerzien met de Denen.

De samenvatting van Ajax - FC Midtjylland

Eén voetballer deed het qua assists beter in het hoofdtoernooi van de Champions League sinds het debuut van Tadic. Kylian Mbappé was in deze tijdsspanne goed voor twaalf assists. Kevin De Bruyne was net als Tadic ook goed voor tien assists en dat is er één meer dan Joshua Kimmich en Ángel Di Maria. Lionel Messi, Riyad Mahrez (beiden acht) en Juan Cuadrado, Ziyech, Houssem Aouar en Raheem Sterling completeren de top twaalf.