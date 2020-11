Twitter spreekt schande van voorpagina Daily Star na overlijden Maradona

Op sociale media wordt met verbazing en verontwaardiging gereageerd op de voorpagina van de Daily Star van woensdag. Net als vrijwel alle kranten ter wereld wordt ook op de voorpagina van de Engelse tabloid aandacht besteed aan het overlijden van Diego Maradona. De krant, die in Engeland bekend staat als roddelblad en veel waarde hecht aan amusement, wordt onder meer bekritiseerd vanwege de kop die is gekozen bij een foto van Maradona uit 1986, toen hij op beroemde wijze scoorde met de ‘Hand van God’. “Where was VAR when we needed it most?”, schrijft de Daily Star.

“Maradona in the hands of God aged 60”, verwijst de tabloid naar het doelpunt dat hij in de kwartfinale van het WK van ’86 maakte tegen Engeland (2-1 winst Argentinië. Hij scoorde destijds met zijn hand, maar dat ontging de scheidsrechter. Na de wedstrijd zei Maradona dat hij het doelpunt gedeeltelijk met zijn hoofd en gedeeltelijk met de hand van God had gemaakt. Op de voorpagina wordt Maradona ook omschreven als de ‘op één-na-beste speler aller tijden’. Op Twitter wordt de keuze bekritiseerd. Men noemt het ‘walgelijk’ en ‘schandalig’. “Deze krant kent geen grens”, zo klinkt het onder meer. Dat op de voorpagina een rat staat afgebeeld wordt 'respectloos' genoemd.

“Let it go, let it go...” pic.twitter.com/A43wi8aLsQ — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) November 25, 2020

English Media at it again. The Daily Star decides to make a VAR joke instead of paying tribute to one of the greatest footballers of all time on their front-page. Sickening and disgusting. pic.twitter.com/WchSmQzpH2 — ?????? ???????? ?? (@TheEuropeanLad) November 25, 2020

Op andere Engelse tabloids prijkt Maradona ook op de voorpagina. “He’s in the hands of God”, schrijven onder meer The Sun en de Daily Mirror. Ook in Nederland prijkt Maradona op de voorpagina’s. Het Algemeen Dagblad en De Telegraaf hebben voor de Argentijnse voetballegende gekozen. Wereldwijd wordt met name de voorpagina van L’Équipe goed ontvangen. "God is dood", schrijft de Franse sportkrant.

Maradona will be on front pages around the world tomorrow, but it will be hard to top @lequipe pic.twitter.com/RXI0buWf8d — Mohamad Bazzi (@BazziNYU) November 25, 2020

Olympique Marseille-trainer André Villas-Boas opperde woensdagavond na afloop van de met 2-0 verloren Champions League-wedstrijd van FC Porto het idee om rugnummer tien wereldwijd te bevriezen als eerbetoon aan Pluisje. “Ik zou willen dat de FIFA nummer tien niet meer vergeeft, in geen enkel land en in geen enkel team”, aldus de Portugese trainer. "Dat zou het beste eerbetoon zijn. Maradona's overlijden is een ongelooflijk verlies voor de voetbalwereld."

Villas-Boas: 'Ik zou willen dat de FIFA nummer tien niet meer vergeeft'

Napoli, waar Maradona van 1984 tot 1991 speelde, deelt rugnummer tien sinds 2000 al niet meer uit uit respect voor Maradona. Luigi de Magistris, burgemeester van Napels, liet woensdagavond al weten dag hij graag het stadion van Napoli naar Maradona wil vernoemen. “Laten we nu het Stadio San Paolo opdragen aan Diego Armando Maradona. Hij is de grootste voetballer aller tijden”, schrijft hij op Twitter.

De kist met daarin Maradona is inmiddels overgebracht naar het presidentieel paleis in Buenos Aires, zo melden diverse Argentijnse media. Daar ligt de voormalig voetballer van onder meer Barcelona en Napoli de komende dagen opgebaard. Honderden fans staan voor het presidentieel paleis in de rij om de op zestigjarige leeftijd overleden Maradona de laatste eer te bewijzen. De Argentijnse president Alberto Fernandéz heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.