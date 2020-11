Kranten genieten van Ajax: ‘Hij kon het achterneefje van Maradona zijn’

Ajax wist woensdagavond het vierde groepsduel in de Champions League, thuis tegen FC Midtjylland, te winnen met 3-1. De ploeg van trainer Erik ten Hag is door de winst minimaal derde in de groep met ook Atalanta en Liverpool, waardoor Ajax na de winter op zijn minst in de Europa League zal uitkomen. De kranten zijn overall positief over het optreden van Ajax, al had de score hoger mogen uitvallen. “Doelstelling één behaald door Ajax”, staat er met grote letters boven het wedstrijdverslag van De Telegraaf.

“Op de avond dat een groot deel van de voetbalwereld van schrik stilstond, denderde Ajax door”, verwees het dagblad naar de dood van Diego Maradona, enkele uren eerder voor de aftrap. “De voetbalicoon betoverde de voetbalwereld toen Ryan Gravenberch (18) nog lang niet was geboren. Maar op de sterfdag van Pluisje liet het Amsterdamse megatalent zich gelden. Uitgerekend de jongste speler van het veld, die de dag voor Ajax-Midtjylland van zijn trainer ’meer scoren’ meekreeg als verbeterpunt, moest er na rust aan te pas komen om het grote krachtsverschil in de score tot uitdrukking te brengen (1-0).”

Nicolás Tagliafico tijdens de minuut stilte in de Johan Cruijff ArenA

“Met de Europese overwintering, met nog altijd uitzicht op de knock-outfase van het miljoenenbal, is doelstelling één van het seizoen behaald. En zo werd het voor Ajax een mooie avond. Op een door het overlijden van Maradona verder gitzwarte dag.” De Telegraaf heeft het ook over ‘een, aanvankelijk, ongekend gebrek aan scherpte’. Ook het Algemeen Dagblad kan het missen van de vele kansen niet onbenoemd laten. “Dat de op papier makkelijkste wedstrijd in de groep voor rust niet al lang en breed beslist was, moesten vooral Lassina Traoré en Zakaria Labyad zich aanrekenen. Uitgerekend de spelers die eredivisietentamens met verve afleggen maar in Europees verband hunkeren naar een vaste plek, faalden op het belangrijkste onderdeel van het examen: de afwerking.”

“Het gebrek aan precisie en killersinstinct kende voor rust geen grenzen”, benadrukt het dagblad, dat ‘Ajax op koers, maar de route wordt zwaar’ boven het wedstrijdverslag heeft geschreven. “Een voorschot op kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League nam Ajax ondanks de zege in de Arena niet. Daar stak concurrent Atalanta in en tegen Liverpool (0-2) een stokje voor. Ajax reist volgende week naar Engeland. Een week later volgt een onderling en beslissend gevecht met de Italianen om het felbegeerde ticket voor de knockout-fase.”

Bij de Volkskrant wordt de overwinning van Ajax als ‘een prettige hemelpost van Ajax aan Maradona’ omschreven. “In een mooi eerbetoon aan het voetbal bood Ajax een bakje troost, met een uitblinkende rol voor degene die door zijn dribbelkunst en uitstekende linkerbeen een ver Braziliaans achterneefje kon zijn van de woensdag gestorven opperdribbelaar Diego Maradona. David Neres dus.”

De samenvatting van Ajax - FC Midtjylland

“Met een vleugje meer Maradona in de genen was Midtjylland al voor rust een eenvoudig klusje geweest. Maar Ajax miste op de sterfdag van de grootste Argentijn aanvankelijk de kansen die Maradona vroeger op een slof en een oude voetbalschoen had gemaakt. Toch was het spel van Ajax een ode aan de schoonheid en opwinding die de harten van liefhebbers kan treffen en tot ontroering kan leiden.”

Trouw vindt de overwinning ‘een gepast eerbetoon aan linkspoot Maradona’. “Het is niet fair op zo’n avond te verlangen naar de onnavolgbare en vliegensvlugge dribbels op hoge snelheid waar Maradona zijn faam mee verwierf. Ze zijn er niet. Toch is er af en toe iets van de brille te zien dat voetbal zo mooi kan maken, vooral in de eerste fase na de rust. Dusan Tadic, net als Maradona linkspoot, staat met een paar fijnbesnaarde acties aan de basis van de 1-0 en 2-0. Eerst stelt hij met een balletje op maat Ryan Gravenberch in staat om de bal prachtig in de kruising te krullen. Twee minuten later bedient hij perfect Mazraoui die feilloos afrondt.”