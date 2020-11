Zakaria Labyad: ‘Het maakt mij niet uit wat andere mensen zeggen’

Ajax verzekerde zich woensdagavond dankzij een overwinning op FC Midtjylland van minimaal de derde plaats in Groep D in de Champions League én dus in ieder geval een ticket in de Europa League. Door drie treffers na rust was Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 te sterk voor de Deense landskampioen. Voor rust had Ajax al op een comfortabele voorsprong kunnen komen, maar het team van Ten Hag miste kans na kans.

“Ik denk dat we in de eerste helft genoeg kansen hebben gecreëerd”, vertelde Labyad in gesprek met SBS6. “Helaas niet gescoord, maar in de tweede helft maken we onze kansen wel af. Dan sta je 3-0 voor en krijgt FC Midtjylland nog een penalty tegen. Een goede avond voor ons.” Hélène Hendriks merkte op dat het niet afronden van kansen de enige kritiek kon zijn op het spel van Ajax. “Die kansen moeten er gewoon in”, beaamde Labyad in het interview na het laatste fluitsignaal.

Het interview van Zakaria Labyad na de zege op FC Midtjylland

Labyad kreeg de vraag wat hij van zichzelf als nummer tien vindt. “Ik weet wat er van mij verwacht wordt. Het is natuurlijk mijn favoriete positie, je doet er dus alles aan om in het elftal te blijven. Tot nu hoop ik, dat hoop ik tenminste, dat ik het goed doe.” Ten Hag sprak in aanloop naar het duel over hoe Labyad druk zet in organiserend opzicht. Hendriks vroeg zich af wat daar speciaal aan is. “Je zou het niet verwachten, maar ik ben een echte teamspeler”, antwoordde hij. Hendriks: “Waarom zou ik dat niet verwachten?”

“Ik weet niet, ik ben altijd stil”, repliceerde Labyad. “Althans, voor de buitenwereld ben ik altijd stil. Ik ben een speler die heel veel coacht op het veld. Ik probeer altijd de middenvelders en de aanvallers zo goed mogelijk neer te zetten. Ik voetbal al een tijdje, dus die ervaring neem ik mee naar het veld.” Hendriks vroeg zich af hoe Labyad met de kritiek omgaat. “Ben je het er mee eens?”, vroeg ze. Labyad: “Mensen hebben altijd wel kritiek. Of je nou wel goed speelt of niet. Maar ik lees niet veel nieuws.”

“Kritiek hoort bij het leven in de topsport of van een topvoetballer. Ik probeer altijd mijn best te doen, maar voor de rest maakt het mij niet uit wat andere mensen zeggen.” Volgende week dinsdag speelt Ajax uit tegen Liverpool en een week later is de thuiswedstrijd van de Amsterdammers tegen Atalanta.