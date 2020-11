Felle Klopp praat over ‘misdaad’: ‘En alsof Ajax verslaan zo makkelijk is’

Na drie achtereenvolgende overwinningen, onder meer tegen Ajax, leed Liverpool woensdagavond in de groepsfase van de Champions League de eerste nederlaag. De regerend landskampioen van Engeland ging op Anfield onderuit tegen Atalanta: 0-2. Jürgen Klopp betreurde de nederlaag ‘in een slechte wedstrijd’. “Van beide kanten. Er waren weinig kansen, totdat Atalanta twee doelpunten maakte. Een terechte nederlaag in een moeizame wedstrijd”, zo vatte hij het bondig samen.

“De arbiter floot niet veel en dat maakte het nog moeilijker, voor beide ploegen. De wedstrijd was ontzettend intens en dan heb je af en toe een onderbreking nodig”, vervolgde Klopp. “Na de eerste helft kom je vaak tot rust, maar voor sommige spelers die al een tijdje niet hadden gespeeld, bleef het zeer intens. We hadden geen antwoord in deze wedstrijd.” Hoewel Liverpool veel geblesseerden heeft, liet Klopp spelers als Roberto Firmino, Andy Robertson, Fabinho en Diogo Jota aanvankelijk buiten het elftal.

De samenvatting van Atalanta - Liverpool

“Voetbal bestaat ook uit het maken van beslissingen en vanavond (woensdag, red.) hebben we duidelijk geen juiste beslissingen genomen. Ik heb vijf wissels doorgevoerd en ik zou het zo weer doen. Maar als niet één poging op doel gaat, dan doe je iets niet goed.” Klopp was niet te spreken over het feit dat Liverpool zaterdag alweer om 13.30 uur moet spelen in de Premier League. The Reds spelen dan een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en Klopp houdt BT Sport daar medeverantwoordelijk voor.

De rechtenhouders in Engeland hebben een grote stem in het bepalen van het speelschema en dat zint Klopp niet. Dat hij door BT Sport werd geïnterviewd, was geen reden om een blad voor de mond te nemen. “Jullie vragen ons erom om zaterdag al om 12.30 uur (13.30 uur Nederlandse tijd, red.) te spelen. Het is bijna een misdaad. Dat ik dit zeg heeft niets te maken met het resultaat van vanavond. Maar gefeliciteerd.”

“Het klinkt eenvoudig, dat we nu maar Ajax moeten verslaan. En alsof ‘Ajax verslaan’ zo makkelijk is”, verwees hij naar de Champions League-wedstrijd van volgende week. “Zeker met alle uitdagingen die we in dit land hebben. Op dit moment maak ik mij geen zorgen over Ajax omdat we over een paar uur in Brighton spelen”, zei de Duitser cynisch. “Duimen omhoog, geen blessures en doorgaan.”

James Milner sprak van een zwak optreden van Liverpool. "We kwamen niet in de wedstrijd. We hadden geen scherpte en kwamen daardoor steeds te laat in de duels. Het was gewoon een avond waarop we het lieten afweten. Maar we staan in de groep nog steeds bovenaan. Op naar de volgende wedstrijd in het weekeinde. Er volgen nog veel duels de komende weken en dan zullen we er toch elke keer weer moeten staan.” Liverpool leidt in Groep D met negen punten, gevolgd door Ajax en Atalanta (beide zeven punten) en FC Midtjylland (nul punten).