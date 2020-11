Bekijk hier hoe Ajax als vijftiende club een magische grens in de CL doorbrak

Ajax is na woensdagavond de vijftiende club in de geschiedenis van de Champions League met 50 overwinningen (34 remises, 40 nederlagen). De ploeg van Erik ten Hag was met 3-1 te sterk voor FC Midtjylland en verstevigt daarmee ook zijn koppositie onder de Nederlandse teams in de Champions League. PSV won immers 33 keer, Feyenoord stapte 9 keer als winnaar van het veld en FC Twente en sc Heerenveen deden dat 1 keer. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd.

De samenvatting van Ajax - FC Midtjylland