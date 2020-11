Nieuw CL-record: dit is na woensdag de club met 13 (!) nederlagen op rij

Olympique Marseille heeft een negatief record gebroken in de Champions League. Het team van trainer André Villas-Boas verloor woensdag met 0-2 van FC Porto en door de uitslag in het Stade Vélodrome is Anderlecht na vijftien jaar niet langer de schlemiel van het Europese miljardenbal. De club uit Brussel verloor tussen 2003 en 2005 liefst twaalf Champions League-wedstrijden op rij en doet het negatieve record nu over aan Marseille, dat na woensdagavond liefst dertien opeenvolgende keren onderuit is gegaan.

Marseille trof in deze reeks veelal tegenstanders van formaat aan. Bayern München, Napoli, Borussia Dortmund, Arsenal en FC Porto wonnen ieder tweemaal van L’OM, dat verder ook ten onder ging tegen Internazionale, Olympiacos en Manchester City. Marseille maakt desondanks nog kans op een Europa League-ticket, daar Olympiacos maar drie punten heeft en de Grieken over een week op bezoek komen in Zuid-Frankrijk. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd van woensdagavond.

De samenvatting van Olympique Marseille - FC Porto