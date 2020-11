Tagliafico reageert op overlijden van Maradona: ‘Het is extra pijnlijk’

Nicolás Tagliafico won woensdagavond met Ajax van FC Midtjylland (3-1) in de groepsfase van de Champions League, maar toch waren zijn gedachten ook bij landgenoot Diego Maradona. Eén van ’s werelds beste voetballers aller tijden overleed woensdag op zestigjarige leeftijd. Ajax draaide voorafgaand aan de wedstrijd het nummer Live is Life, het nummer waarmee Maradona ooit zijn legendarische warming up, al dansend met bal, deed.

Aan de linkerkant van het veld imiteerde Tagliafico zijn landgenoot even door te jongleren met de bal. Het trieste nieuws doet veel met de linksback, die zijn gevoelens voor Maradona na afloop onder woorden bracht. “Het raakt ons allemaal”, vertelde hij voor de camera van SBS6. “Hij was een grote speler, een absolute mythe. Hij was de beste speler uit de geschiedenis naar mijn mening. Voor ons Argentijnen is het extra pijnlijk, hij was een deel van ons en dat zijn we nu kwijt.”

Nicolás Tagliafico over het overlijden van Diego Maradona

“Het was slecht nieuws. Het is een legende en zo zullen wij hem altijd blijven herinneren”, benadrukte Tagliafico. Maradona stierf woensdag na een hartstilstand. De voormalig vedette werd begin deze maand, enkele dagen na zijn zestigste verjaardag, opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. De voetballegende vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Buenos Aires waar hij werd geopereerd. Ruim een week na zijn opname in het ziekenhuis werd Maradona overgebracht naar een revalidatiekliniek. Daar zou hij een afkickprogramma gaan volgen.

Na zijn opname in de kliniek werd het vrijwel stil rondom de legendarische Argentijn. Erik ten Hag had voor de camera’s van Veronica Inside al laten weten dat de dood van de legende zijn Argentijnse verdedigers ‘niet onberoerd had gelaten’. Lisandro Martinez had het er ook moeilijk mee. “Vaarwel Diego. We kunnen het verdriet om u kwijt te raken niet verklaren”, publiceerde hij enkele uren voor de aftrap op Twitter. “Bedankt voor alles wat je aan voetbal hebt gegeven en voor het achterlaten van je ziel voor ons land.” En in hoofdletters: “Wij houden van jou. Rust in vrede.”

Nicolás Tagliafico tijdens de minuut stilte in de Johan Cruijff ArenA

“Vandaag is een dag die we nooit zullen vergeten!”, zo luidde de eerdere tweet van Tagliafico. “Rust zacht Diego Armando Maradona. Je was en blijft een legende ‘10’. Bedankt voor alles!” Ten Hag herinnerde zich veel hoogtepunten uit de loopbaan van Maradona. "Live is Life, het WK in 1982, zijn periode bij Barcelona en Napoli", somde de trainer van Ajax op. "Maar waar hij de wereld versteld heeft doen staan is natuurlijk het WK in 1986 in Mexico. Waar hij eigenlijk in zijn eentje de Argentijnse ploeg wereldkampioen heeft gemaakt. Hij stak zo ver boven de rest uit, van ongeëvenaard niveau."