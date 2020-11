Bekijk hier hoe Real Madrid voor de eerste keer (!) een duel in Milaan won

Real Madrid doet in Groep B van de Champions League weer volop mee. De Spaanse topclub versloeg Internazionale woensdagavond met 0-2 en daardoor zijn de kansen van de Koninklijke op een ticket voor de achtste finales aanzienlijk vergroot. Inter speelde bijna een uur met tien man door twee gele kaarten voor Arturo Vidal binnen enkele seconden tijd. Real Madrid won overigens pas voor het eerst een officieel duel in Milaan, na vijf remises en tien nederlagen in de Noord-Italiaanse stad. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd in het Giuseppe Meazza.

De samenvatting van Internazionale - Real Madrid