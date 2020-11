Lachende Ryan Gravenberch verklapt: ‘Die afspraak heb ik met Zakaria Labyad’

Ryan Gravenberch kijkt met veel voldoening terug op de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en FC Midtjylland (3-1). De middenvelder maakte woensdagavond kort na de rust op heerlijke wijze de bevrijdende openingstreffer, waarna het team van Erik ten Hag de drie punten naar zich toetrok. Het was voor de achttienjarige Gravenberch 'pas' zijn vijfde treffer in de hoofdmacht en zodoende waarschijnlijk ook meteen de mooiste.

“Ik denk het wel. Hij zat er lekker in. Meestal als ik schiet gaat de bal over of naast” vertelde Gravenberch lachend voor de camera van SBS6. “Ik probeer altijd met mijn binnenkant te schieten. Die afspraak heb ik een beetje met Zakaria Labyad. Hij zegt altijd dat ik met mijn binnenkant moet schieten. Vandaag was het raak met mijn binnenkant, haha.”

De heerlijke 1-0 van Ryan Gravenberch

“Ik vond mezelf wel goed spelen, zowel in balbezit als zonder bal. Ik ben wel tevreden over mezelf”, zei Gravenberch over zichzelf. De middenvelder sprak ook over zijn rol binnen het team. “Ik probeer vaak uit te zakken en dat lukt goed. We vinden steeds makkelijker de vrije man.” Ajax boekte een verwachte overwinning, maar moet door de verrassende zege van Atalanta bij Liverpool nog vol aan de bak om overwintering in de Champions League veilig te stellen.

Liverpool leidt de dans met negen punten in Groep D; Ajax en Atalanta volgen met zeven punten. ”Dat is geen lekker nieuws, dan moeten wij het bij Liverpool laten zien”, reageerde Gravenberch. “Maar het maakt niet uit. We kunnen ook nog groepswinnaar worden.” Ajax speelt volgende week uit bij Liverpool en wacht over twee weken een thuisduel met Atalanta.