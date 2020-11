Onherkenbaar Liverpool bewijst Ajax tegen Atalanta slechte dienst

Atalanta heeft woensdagavond de spanning in Groep D flink opgevoerd. De Italianen wisten een cruciale 0-2 zege te boeken op bezoek bij Liverpool, waardoor het duel met Ajax mogelijk cruciaal wordt in de strijd om een plek in de knock-outfase. Josip Ilicic en Robin Gosens verzorgden in de tweede helft binnen een tijdsbestek van vier minuten de doelpunten namens de bezoekers. Atalanta komt daardoor op zeven punten in de poule, evenals Ajax. Liverpool leidt nog altijd de dans, met negen punten.

Jürgen Klopp stuurde een basiselftal het veld in dat op vijf plekken gewijzigd werd ten opzichte van het Premier League-duel met Leicester City. En dat was te merken. Op Anfield waren het de Italiaanse bezoekers die het initiatief namen en enkele mogelijkheden produceerden. Na negen minuten was het eerst Robin Gosens die zijn inzet gekeerd zag worden door Alisson Becker; vervolgens kwam ook Josip Ilicic een aantal keer gevaarlijk voor het doel van de tegenstander.

Op slag van rust was Liverpool voor het eerst gevaarlijk, toen de bal na een combinatie tussen Curtis Jones en Konstantinos Tsimikas voor de voeten van Mohamed Salah viel. De Egyptische aanvaller sneed naar binnen, maar zag zijn schot vervolgens over gaan. Na een uur spelen kwam Atalanta op voorsprong. De bezoekers tikten de bal geduldig rond, tot Aléjandro Gómez er in slaagde om met een splijtende pass Ilicic te bereiken. De Sloveense aanvallende middenvelder liet Liverpool-doelman Alisson van dichtbij kansloos.

Vier minuten later was het andermaal raak voor Atalanta. Een voorzet van Gómez vormde andermaal de basis voor een Italiaans doelpunt. De aanvallende middenvelder vond de doorgelopen Hans Hateboer, die met het hoofd de bal in de doelmond bracht. Daar dook Gosens op, die volledig ongedekt de tweede treffer van de avond kon binnen schieten. De marge kwam vervolgens niet meer in gevaar, waardoor Atalanta verrassend met drie punten vertrok op Anfield.

Liverpool verzuimde daarmee zich de plaatsen voor de knock-outfase en moet in de resterende twee wedstrijden tegen Ajax en FC Midtjylland nog aan de bak. De nederlaag van de regerend kampioen van Engeland betekent teven slechts nieuws voor de Amsterdammers, want het betekent dat Atalanta momenteel evenveel punten heeft én dat er over een week voor Liverpool nog iets op het spel staat. Het lijkt erop dat de rechtstreekse confrontatie tussen Ajax en Atalanta over twee weken in de Johan Cruijff ArenA de beslissing gaat brengen, al kan Liverpool ook nog naast een ticket voor de knock-outfase grijpen.