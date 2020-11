Inter snijdt zich na opmerkelijk rood Vidal in de vingers tegen Real Madrid

Real Madrid heeft woensdagavond uitstekende zakengedaan in Groep B in de Champions League. Op bezoek bij Internazionale zegevierden de Madrilenen met 0-2. Eden Hazard zette zijn ploeg vanaf elf meter al na zeven minuten op voorsprong; het duel viel in het slot na een eigen goal van Achraf Hakimi. Schlemiel van de wedstrijd werd Arturo Vidal; hij werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd na twee domme gele kaarten. Met de belangrijke uitzege zet de ploeg van Zinédine Zidane een goede stap in de richting van overwintering in de Champions League.

De wedstrijd was nog geen vijf minuten onderweg of Inter kwam al in de problemen. Nicolò Barella nam in eigen strafschopgebied op onhandige wijze het been van Nacho Fernández mee in een poging de bal te veroveren, waarop de scheidsrechter overtuigend naar de stip wees. Bij afwezigheid van captain Sergio Ramos nam Hazard de verantwoordelijkheid om het buitenkansje te benutten en verzaakte niet: 0-1. Het was de eerste Champions League-goal voor de buitenspeler in het shirt van los Blancos

?? 'Hoe pak ik twee gele kaarten in no time' ?? ???????????????? ?? Arturo Vidal Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 25 november 2020

Na de vroege openingstreffer werd de thuisploeg gedwongen om iets terug te doen en dat kwam het duel ten goede. De wedstrijd golfde op en neer en aan weerszijden werden enorme kansen gecreëerd. Een kwartier voor rust sneden de Italianen zichzelf echter lelijk in de vingers. Vidal voelde zich verongelijkt na een niet toegekende penalty, waarna de Chileen hevig protest aantekende bij de arbiter. Anthony Taylor gaf met een gele kaart een duidelijk signaal af dat de protesten moesten stoppen, maar daar had de middenvelder geen boodschap aan. De Chileen bleef klagen en seconden later kreeg hij de tweede gele prent gepresenteerd, waardoor zijn ploeg met tien man verder moest.

In het tweede bedrijf ging Real Madrid verder waar men de eerste helft was gebleven. Er werd geduldig gewacht op nieuwe kansen en door de overtalsituatie kon de ploeg van Zidane regelmatig gevaarlijk door de Milanese defensie snijden. De Koninklijke wachtte lang met het verdubbelen van de marge, maar in de 59e minuut werd dan toch de genadeklap uitgedeeld. Lucas Vázquez haalde op karakter de achterlijn en leverde een perfecte voorzet af bij Rodrygo, waarna de Braziliaan de bal via de rug van Hakimi achter Samir Handanovic werkte.

Na het tweede doelpunt ebde het vertrouwen bij Inter langzaam weg en ook Real Madrid leek genoegen te nemen met een 0-2 eindstand. In de slotfase werden er, op een aantal speldenprikjes na, nauwelijks nog kansen gecreëerd en dus was de zege een feit voor Real Madrid. Door de thuisnederlaag is overwintering in het kampioenenbal een kansloze missie geworden voor de Italianen; met twee punten zijn de mannen van Antonio Conte hekkensluiter in Groep B.