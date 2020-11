Bayern München blijft maar winnen; frustrerende avond voor Atlético

Bayern München overwintert in de Champions League. De titelhouder was woensdagavond met 3-1 te sterk voor Red Bull Salzburg en staat na vier groepsduels op twaalf punten in Groep A. Atlético Madrid liet na om een voorschot op een langer verblijf in de Champions League te nemen. Het team van Diego Simeone kwam in eigen huis niet langs Lokomotiv Moskou, 0-0, en zodoende blijft de voorsprong op de Russen slechts twee punten. Atlético wacht over een week de visite van Bayern aan het Wanda Metropolitano.

Bayern München - Red Bull Salzburg 3-1

Het team van Flick ging weliswaar met een voorsprong de rust in, maar Bayern had lange tijd moeite met het sterk spelende Salzburg. De bezoekers zetten de Zuid-Duitsers al vroeg onder druk en ging maar wat graag stevig de persoonlijke duels aan. Dominik Szoboszlai liet de grootste kans van de Oostenrijkers onbenut: de sterspeler verscheen tien minuten voor rust oog in oog met Manuel Neuer en schoot vervolgens over. Een dure misser, daar enkele minuten later de 71e Champions League-treffer van Robert Lewandowski volgde. Cican Stankovic kon een schot van Thomas Müller maar half keren, waarna de Pool de rebound benutte.

Een eigen doelpunt van Maximilian Wöber hielp Bayern zeven minuten na rust aan een 2-0 voorsprong. Het schot van Kingsley Coman werd door de ex-speler van Ajax van richting veranderd. Een kwartier later stond Bayern opeens met tien man toen Marc Roca een tweede gele kaart kreeg toen hij te laat was in een duel met Zlatko Junuzovic. Ondanks de ondertalsituatie kwam Bayern twee minuten later op 3-0. Leroy Sané ontsnapte aan de aandacht van Wöber en kopte een pass van Coman binnen. De verdiende treffer voor de bezoekers viel toch nog. Na balverlies van Sané gaf een andere ex-Ajacied, Rasmus Kristensen, scherp voor en Mergim Berisha passeerde Neuer: 3-1.

Atlético Madrid - Lokomotiv Moskou 0-0

Het team van Simeone startte goed aan de wedstrijd en had meteen goede kansen via Joao Félix en Marcos Llorente. Na een pass van Llorente kon Joao Félix niet goed schieten en luttele minuten later kon Llorente zijn hoofd niet tegen een pass van Ángel Correa zetten. Atlético ging echter van meer naar minder naarmate de eerste helft verstreek en dat gold ook voor de kansen van los Colchoneros richting de rust.

Ook in de tweede helft slaagde Atlético er niet in om het net te vinden. Dat lukte overigens wel na 69 minuten spelen, maar de VAR oordeelde dat Koke nipt buitenspel stond toen hij de bal in het doel achter Guilherme werkte. Atlético zocht nadrukkelijk naar een doelpunt en dat bood Lokomotiv enkele keren de ruime om een tegenaanval op te zetten. Pogingen van Stanislav Magkeev en Dmitri Rybchinskiy waren echter ongevaarlijk. Vlak voor tijd ging een kopbal van Jos[e Mari Giménez maar nipt naast het doel van de Russen.