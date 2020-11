Ajax verzekert zich binnen twee minuten van Europese overwintering

Ajax heeft zich woensdagavond verzekerd van Europese overwintering. De Amsterdammers wonnen door doelpunten van Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en David Neres met 3-1 van FC Midtjylland, dat in de eerste twee minuten na rust direct op afstand gezet werd. De koploper van de Deense Superligaen is door de nederlaag in Amsterdam al zeker van de laatste plaats in Groep D van de Champions League. Ajax gaat in de laatste twee duels met Liverpool en Atalanta uitmaken wie de twee tickets voor de knock-outfase van het miljardenbal krijgen en wie veroordeeld wordt tot de Europa League. Na de 0-2 overwinning van Atalanta in Liverpool ligt alles open in de poule, die the Reds met negen punten leiden. Atalanta en Ajax volgen op twee punten.

Op de dag die in het teken stond van het overlijden van Diego Maradona bracht Ajax-trainer Erik ten Hag een onveranderde opstelling ten opzichte van het met 5-0 gewonnen Eredivisie-duel met Heracles Almelo binnen de lijnen, wat betekende dat Zakaria Labyad andermaal op tien stond en Lassina Traoré de spitspositie bezette. Na een minuut stilte voor Maradona, die emotioneel beleefd werd door landgenoot Nicolás Tagliafico, ging Ajax in de Johan Cruijff ArenA furieus van start tegen FC Midtjylland, dat met drie wijzigingen ten opzichte van de eerste ontmoeting in Denemarken (die in 1-2 eindigde) aantrad.

De heerlijke 1-0 van Ryan Gravenberch

Het was na de eerste 45 minuten een klein wonder dat Ajax niet op voorsprong stond tegen de koploper van Denemarken. Nadat Labyad eerst nog een ongevaarlijk schot had afgeleverd, kreeg de aanvallende middenvelder na een kwartier spelen de eerste grote kans van het duel. FC Midtjylland-doelman Jesper Hansen voorkwam echter een treffer van Labyad. De bezoekers, die de geblesseerde Paulinho al vroeg het veld zagen verlaten voor Joel Andersson, kwamen vervolgens ook goed weg bij een schot van Traoré, dat de lat raakte. De Burkinese spits dook kort daarna op in zeer kansrijke positie, maar schoot vervolgens wild over.

Labyad verzuimde daarna ook een ogenschijnlijke vrije doortocht richting het doel te verzilveren, terwijl Perr Schuurs in het slot van de eerste helft nog gevaarlijk opdook bij de tweede paal. Kort voor rust deden ook de bezoekers nog van zich spreken, maar Ajax kwam met de schrik vrij en stelde direct in de tweede helft orde op zaken. Na amper twee minuten in de tweede helft kreeg Gravenberch op een meter of twintig van het doel de bal van Dusan Tadic. De jonge middenvelder krulde het leer op prachtige wijze in de rechterkruising. Het was zijn eerste Champions League-treffer en daarmee is hij met 18 jaar en 193 dagen na Nigel de Jong en Patrick Kluivert de jongste doelpuntenmaker namens Ajax in het miljardenbal.

De 3-0 van David Neres tegen FC Midtjylland

Twee minuten later was het andermaal raak voor de Amsterdammers. Tadic bediende de opgestoomde Mazraoui, die hard raak schoot in de korte hoek. Met nog 24 minuten op de klok leken de Amsterdammers het duel te beslissen. Neres pikte een door Traoré niet gecontroleerde bal op, legde die op de rand van het strafschopgebied klaar en haalde doeltreffend uit. Kort hiervoor had Ajax wel een tegenvaller te verwerken gekregen, toen Daley Blind ogenschijnlijk een spierblessure opliep en zich moest laten vervangen door Lisandro Martínez. Tegelijkertijd verving Edson Álvarez Davy Klaassen.

Met nog tien minuten te gaan kreeg FC Midtjylland een buitenkansje op zijn eerste treffer ooit in de Champions League, nadat scheidsrechter Sergey Karasev een penalty gaf wegens een overtreding van Mazraoui. Awer Mabil maakte vanaf elf meter geen fout en tekende daarmee voor de, naar later bleek, eretreffer. Ten Hag haalde Mazraoui en Labyad nog naar de kant voor Sean Klaiber en Quincy Promes en zag dat zijn ploeg niet meer in de problemen kwam in de absolute slotfase, mede doordat FC Midtjylland in de laatste minuut met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Erik Sviatchenko wegens een overtreding op de doorgebroken Neres. Voor Ajax wacht nu komende zaterdag een uitwedstrijd tegen FC Emmen, waarna drie dagen later het bezoek aan Liverpool in de Champions League op het programma staat.