Vraagtekens bij beeld van Klaas-Jan Huntelaar tijdens Ajax - Midtjylland

Lassina Traoré kende in de eerste helft van het Champions League-duel tussen Ajax en FC Midtjylland niet zijn gelukkigste optreden in het shirt van de Amsterdammers. De Burkinese spits liet na een klein halfuur spelen een grote kans onbenut en op televisie was daarna direct de blik van Klaas-Jan Huntelaar te zien. Wim Kieft vindt dat ‘niet nodig’, terwijl Marco van Basten bij Ziggo Sport stelt dat Huntelaar ‘meedogenlozer’ is dan Traoré.

“Ja, ja, ja. Dan zoomen ze in en zegt zo’n regisseur: ‘Het is misschien leuk als je Huntelaar in beeld neemt’. Nee joh, dat is niet echt nodig. Hij kan altijd later nog komen, toch?”, zegt Kieft bij SBS6 na het zien van de beelden van Huntelaar. De oud-spits zag ook Zakaria Labyad enkele goede mogelijkheden om zeep helpen. “Ze spelen best aardig, maar dit zijn de momenten waar het om gaat. Met Labyad. Ben je goed genoeg of ben je niet goed genoeg? Hier moet je de goal maken. Dat zag je bij Traoré ook een beetje.”

Het beeld van Klaas-Jan Huntelaar dat te zien was na de gemiste kans van Lassina Traoré.

“Die moet je echt maken, als je spits bent... Hij staat altijd een beetje ter discussie, de vraag is of hij goed genoeg is. Hiermee maak je het verschil”, gaat Kieft verder. Diens mede-analist René van der Gijp is het met Kieft eens en noemt Traoré ‘wild’. “En dat gaat niet meer weg. Hij wordt niet meer rustig. Zonde.” De negentienjarige Traoré was dit seizoen voorlopig goed voor zeven doelpunten en zes assists in twaalf officiële wedstrijden.

Ook bij Ziggo Sport komen de gemiste kansen van Traoré ter sprake. Presentator Jack van Gelder noemt het op die zender ‘onvoorstelbaar’ dat de Burkinees niet tot scoren kwam. “Die is in dit soort dingen meedogenlozer dan Traoré, maar bij Ajax kiezen voor de laatste omdat hij de toekomst is”, reageert Van Basten. “Maar gaat het om nú of wil je investeren in de toekomst? Het zal ongetwijfeld een weloverwogen keuze zijn van de trainer.”