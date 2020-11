Manchester City wint en bereikt als vijfde club knock-outfase van CL

Manchester City heeft zich woensdagavond van overwintering in de Champions League verzekerd door af te rekenen met Olympiacos: 0-1. Na Chelsea, Sevilla, Barcelona en Juventus is het team van Josep Guardiola de vijfde club die een ticket voor de knock-outfase van de Champions League heeft veroverd. Manchester City heeft nu de eerste vier groepswedstrijden van het Europese miljardenbal gewonnen en is niet meer bij te halen door de nummer drie.

Zoals verwacht speelde Manchester City vanaf het eerste fluitsignaal dominant voetbal. Toch moest er tot de 36e minuut gewachten op de openingstreffer. Al direct na het startschot pakten de mannen van Guardiola het initiatief en het werd snel duidelijk dat het een zware avond zou worden voor de thuisploeg. Binnen twintig minuten hadden the Citizens het vijandige doel al acht keer onder vuur genomen. Toch slaagden de bezoekers er lange tijd niet in om hun overwicht op het veld uit te drukken op het scorebord.

Tien minuten voor het rustsignaal kwam dan toch de langverwachte openingstreffer. Raheem Sterling ontving tegen de achterlijn een splijtende steekpass van Ilkay Gündogan, waarna de Engelsman op zijn beurt de meegelopen Phil Foden met een sublieme hakbal op zijn wenken bediende: 0-1.

In het tweede bedrijf ging de ploeg van Guardiola verder met waar het voor rust gebleven was: hoog druk zetten en de tegenstander naar lucht laten happen. Desondanks mocht Olympiacos blijven hopen op een stunt en met name door het gebrek aan scherpte in de passing konden de bezoekers niet doordrukken. Bovendien kon de thuisploeg een aantal keer op wonderbaarlijke ontkomen aan de tweede tegentreffer.

In de slotfase kwam de formatie van trainer Pedro Martins nog tweemaal dichtbij de gedroomde gedroomde stunt. Konstantinos Fortounis volleerde vanaf randje strafschopgebied bijna raak en ook Pape Abou Cissé had de gelijkmaker op zijn schoen. Uiteindelijk kwamen de Engelsen zonder kleerscheuren uit de strijd en dankzij de 0-1 zege verzekerde Manchester City zich van een ticket voor de knockout-fase.