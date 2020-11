Borussia haalt wéér uit tegen Shakhtar en voert productie op naar 10-0

Borussia Mönchengladbach heeft een belangrijke stap richting overwintering in Europa gezet. Het team van Marco Rose was woensdagavond in de groepsfase van de Champions League met 4-0 te sterk voor Shakhtar Donetsk, dat drie weken terug al met 0-6 van de Duitsers had verloren. Het nog ongeslagen Borussia leidt met acht punten de dans in Groep B, terwijl Shakhtar vier punten heeft. Real Madrid heeft evenveel punten als Shakhtar en speelt vanavond tegen Internazionale. Voor Inter, dat twee punten heeft, is winnen het enige dat telt.

Het team van Rose legde net als in het heenduel in Oekraïne de basis voor de overwinning. Drie weken terug stond het 0-4 halverwege de wedstrijd; woensdagavond stond er een ruststand van 3-0 op het scorebord. Na zeventien minuten namen die Fohlen de leiding. Marcus Thuram ging naar de grond in het strafschopgebied na een tackle van Sergiy Kryvtsov en de arbiter wees naar de stip. Lars Stindl stuurde Andriy Pyatov vanaf elf meter de andere hoek in: 1-0.

Zo hé! Een heerlijke omhaal van Embolo! ?? Gladbach maakt - na de 0-6 uitzege - ook in eigen huis gehakt van Shakhtar ?? Bij rust leiden de Duitsers comfortabel met 3-0 ??#ZiggoSport #UCL #BMGSHA pic.twitter.com/6PweJida0h — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 25, 2020

Stindl stond elf minuten voor rust ook aan de basis van de 2-0 van Borussia. Na zijn corner vanaf de rechterkant kopte Nico Elvedi de bal vanaf een meter of vijf in de korte hoek. Op slag van rust kon Shakhtar, dat totaal niets had in te brengen tegen de Duitsers, niet een derde tegendoelpunt voorkomen. Valeriy Bondar kopte een verre vrije trap van Oscar Wendt weg, maar de vallende bal werd vervolgens door Breel Embolo met een acrobatische omhaal alsnog in het Oekraïense doel gewerkt.

Shakhtar maakte in de tweede helft een betere indruk, was ook meer aan de bal en dook enkele keren gevaarlijk op voor het doelgebied van Yann Sommer. Het was echter Borussia dat dertien minuten voor tijd tot scoren kwam. Een indraaiende vrije trap van Wendt vanaf de rechterkant ging aan alles en iedereen voorbij en belandde in de linkerhoek achter de verbouwereerde Pyatov. Beide teams wachten af hoe Real Madrid en Inter het er vanavond afbrengen in Milaan. Borussia speelt over een week in eigen huis tegen Inter, terwijl Shakhtar een thuiswedstrijd tegen Real Madrid wacht.