Senesi wendde zich met drie woorden tot Petrovic na nieuws over Maradona

Verschillende Argentijnse media meldden woensdagmiddag dat Diego Maradona op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand is overleden. Zeljko Petrovic kreeg het nieuws na afloop van de training van Feyenoord in Moskou, waar de Rotterdammers zich momenteel voorbereiden op het Europa League-duel met CSKA van donderdagavond, te horen van Marcos Senesi. “‘God is dood’, zei Marcos. Meer woorden héb je ook niet nodig”, vertelt Petrovic in gesprek met Voetbal International.

Petrovic speelde in het seizoen 1991/92 met Maradona samen bij Sevilla en herinnert hem als een ‘normale gozer, die geen normaal leven kon leiden’. “Na de training gingen Davor Suker en ik weleens koffie drinken. Diego wilde ook komen, maar dat had nogal wat voeten in de aarde. Dan moesten we een café uitzoeken met een achteringang, want voor de deur was het een gekkenhuis. Zo is het altijd gegaan”, vertelt de huidige assistent-trainer van Feyenoord. Petrovic zag dat het niet normaal was hoe groot de entourage van Maradona - bestaande uit familie, vrienden en bekenden - was. “Hij heeft allemaal voor ze gezorgd, jarenlang. Hij had nooit rust, maar was wel altijd zichzelf.”

Dat Maradona buiten de lijnen onnavolgbaar was en bij vlagen gedrag vertoonde dat niet bij een trainer hoorde, begrijpt Petrovic. Hij constateert dat dit voornamelijk in de wereld een probleem was, maar niet in Argentinië. “Er bestaan daar kerken met de afbeelding van Diego. Je gaat straks beelden zien van de begrafenis die je niet kunt geloven. Ik geloof dat het land in nationale rouw zal gaan. Als ik Marcos Senesi zag… God is dood. Zo voelt dat daar.”

Petrovic kwam Maradona later nog één keer tegen, toen hij zelf bij Al-Shaab in de Verenigde Arabische Emiraten werkte en de Argentijn aan het roer stond bij Al-Wasl in hetzelfde land. Maradona kende zijn voormalig ploeggenoot uit de tijd bij Sevilla, waar hij tussen 1992 en 1993 speelde, nog altijd. “Voordat Diego naar Sevilla kwam, droeg ik daar het nummer 10. Maar toen ik hoorde van zijn transfer, gaf ik meteen dat nummer op. Ik wilde ten koste van alles voorkomen dat Diego de kleedkamer zou binnenstappen en de vraag zou stellen wie er met 10 liep. Ik was dat moment liever voor. Diego was dat blijkbaar nooit vergeten. Ik vond het mooi dat hij dat toen heeft verteld. Trots, ja.”

De voormalig middenvelder van onder meer Sevilla, RKC Waalwijk en PSV hoopt vooral dat Maradona, die volgens hem samen met Johan Cruijff de enige speler ter wereld was die Papendrecht 3 op het hoogste niveau kampioen kon maken, niet vergeten wordt. “Cruijff is ook al dood, nu Diego. Zij waren de grootsten en ik hoop dat ze dat over twintig jaar nog steeds zijn. Straks gelden spelers zoals Ronaldo en Zidane als de beste ooit. Zij waren ook goed, natuurlijk, maar toch geen Diego Maradona. Marcos Senesi heeft gelijk: God is dood.”