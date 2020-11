Statistieken om steil van achterover te slaan: zó goed was Diego Maradona

Aan de hand van Diego Maradona veroverde Argentinië in 1986 de wereldtitel en eigenlijk bijna letterlijk. De handsbal waarmee de aanvoerder in de kwartfinales van het WK in Mexico zowel tegenstander Engeland als scheidsrechter Ali Bin Nasser uit Tunesië in de luren wist te leggen, is tot de klassiekers uit de voetbalhistorie gaan behoren. Maradona maakte Argentinië min of meer in zijn eentje wereldkampioen in Mexico, zo blijkt uit de onderstaande statistieken.