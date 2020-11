De Laurentiis noemt alvast mogelijke nieuwe naam van stadion Napoli

Napoli denkt eraan om het eigen stadion te vernoemen naar Diego Maradona. Momenteel speelt de club in het Stadio San Paolo, maar voorzitter Aurelio De Laurentiis sluit een naamswijziging niet uit. "Het kan een idee zijn om het stadion het San Paolo-Maradona te noemen. Daar kunnen we over gaan nadenken", zegt De Laurentiis kort na het overlijden van Maradona tegenover RMC.

Als clubvoetballer is Maradona het bekendst van zijn tijd bij Napoli. De Italiaanse club nam hem in 1984 verrassend over van Barcelona. In zijn eerste seizoen loodste hij het voorheen met degradatie bedreigde Napoli naar de achtste plaats. Maradona werd aanvoerder van de club en werd in het seizoen 1986/87, dat volgde op het gewonnen WK in Mexico, voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen met Napoli. In het seizoen 1989/90 pakte Maradona met Napoli opnieuw de landstitel. Verder won de oud-aanvaller in Italië eenmaal de UEFA Cup, Coppa Italia en Supercoppa.

De burgemeester van Napels, Luigi De Magistris, roept woensdagavond ook op om het stadion naar Maradona te vernoemen. "Diego heeft onze bevolking laten dromen." Op sociale media reageerde Napoli eerder al op de dood van de voetballegende. Napoli zal Maradona 'altijd in het hart' houden, verzekert de club uit de Serie A die in 1987 en 1990 onder aanvoering van Maradona landskampioen werd. "De wereld wacht op onze woorden, maar er zijn geen woorden om de pijn te beschrijven. Nu is het tijd om te rouwen."

Napoli is zeker niet de enige Italiaanse club die een statement heeft gepubliceerd na de dood van Maradona. "Elk tijdperk heeft zijn legendarische nummers 10", schreef Internazionale bijvoorbeeld. "Maar er zijn er maar weinig die een tijdperk hebben gedefinieerd. Maradona was niet alleen een groot tegenstander, hij was de grootste. Je zult gemist worden." AS Roma noemt Maradona een 'eeuwige legende van het wereldvoetbal'. AC Milan schrijft: "Rust in vrede, Diego. Bedankt namens alle voetballiefhebbers."