Messi en Ronaldo rouwen om Maradona: ‘Een ongeëvenaarde tovenaar’

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben via Instagram en Twitter afscheid genomen van Diego Maradona. De legendarische Argentijn overleed woensdagmiddag op zestigjarige leeftijd, volgens media in Argentinië aan de gevolgen van een hartstilstand. Messi kijk terug op de ‘prachtige momenten’ die hij samen met Maradona heeft beleefd, terwijl Ronaldo spreekt van een ‘ongeëvenaarde tovenaar’.

“Een hele trieste dag voor alle Argentijnen en het voetbal. Hij laat ons achter, maar vertrekt niet. Want Diego is voor eeuwig. Ik koester alle prachtige momenten die ik samen met Diego heb beleefd. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn condoleances over te brengen aan zijn familie en vrienden. Rust zacht”, schrijft Messi op Instagram bij twee foto’s van hem en Maradona. De 33-jarige aanvaller van Barcelona werkte tussen 2008 en 2010 samen met Maradona bij de nationale ploeg van Argentinië, waar Pluisje destijds werkzaam was als bondscoach. Met Maradona aan het roer reikten de Argentijnen op het WK van 2010 tot de kwartfinale, waarin Duitsland met 0-4 te sterk was. Na dat toernooi vertrok Maradona bij de nationale ploeg van Argentinië.

“Vandaag neem ik afscheid van een vriend. De wereld neem afscheid van een genius, die tot in de eeuwigheid herinnerd zal worden”, schrijft Ronaldo op Twitter, eveneens bij een oude foto van een ontmoeting met Maradona. “Hij was een van de beste spelers ooit. Een ongeëvenaarde tovenaar. Hij gaat veel te vroeg, maar laat iets enorm groots na. Zijn overlijden zorgt voor een leegte die nooit meer gevuld zal worden. Rust zacht, craque. Je zult nooit vergeten worden.”