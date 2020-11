Tagliafico, Van Persie en V/d Vaart nemen met oude foto afscheid van Maradona

Diego Maradona is woensdagmiddag op zestigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Het overlijden van de legendarische Argentijn leidt tot verslagen reacties in de voetbalwereld, onder meer van diens landgenoten Marcos Senesi van Feyenoord en Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez van Ajax, Robin van Persie en Rafael van der Vaart.

“Rust zacht D10S, eeuwige dank”, schrijft Senesi op Twitter bij de beeltenis van Maradona. “Vandaag is een dag die we nooit zullen vergeten! Rust zacht Diego Armando Maradona. Je was en bent een legende. Bedankt voor alles”, plaatst Tagliafico op Twitter bij een oude foto van hem en Maradona. Zijn ploeg- en landgenoot Martínez schrijft op hetzelfde medium: “Vaarwel Diego. We kunnen niet uitdrukken hoeveel pijn het doet dat we jou verliezen. Bedankt voor alles dat je aan het voetbal en dit land hebt gegeven. WE HOUDEN VAN JE!”

Descansa en paz D10S ?? gracias eternas ???? pic.twitter.com/NSTpYwLnXo — Marcos Senesi (@senesimarcos) November 25, 2020

Hoy es un día que nunca olvidaremos! Que en paz descanses Diego Armando Maradona! Fuiste y serás LEYENDA “10”. Gracias por todo! ???? pic.twitter.com/4vXr3OZtWI — Nico Tagliafico (@nico_taglia) November 25, 2020

Hasta siempre Diego. No podemos explicar la tristeza de haberte perdido. Gracias por todo lo que le diste al fútbol y por dejar la piel por nuestro país. TE AMAMOS!! ?? Q.E.P.D pic.twitter.com/LWT5ZyuDM6 — Lisandro Martinez (@LisandrMartinez) November 25, 2020

Via Twitter laat ook Rafael van der Vaart van zich horen. “Triest om te horen dat Diego Maradona is overleden. De man die voor mij van het rugnummer 10 een legendarisch rugnummer heeft gemaakt. Voetbal heeft een van zijn grootste spelers verloren. Je zal gemist, maar nooit vergeten worden”, schrijft Van der Vaart bij een foto van hem en Maradona. Ook Robin van Persie plaatst op het medium een herinnering aan een ontmoeting met de Argentijnse legende. “Ik voel me dankbaar dat ik de kans heb gehad om je een aantal keer te ontmoeten. Een ongelofelijk speler, een lust voor het oog. Maar buiten het veld was hij een ongelofelijk warm en vriendelijk persoon. Een grote inspiratie voor mij en vele anderen.” Ruud Gullit spreekt op Instagram van zijn beste tegenstander ooit, terwijl Edwin van der Sar schrijft dat de voetbalwereld niet meer hetzelfde zal zijn.

Sad to hear Diego Maradona passed away ?? The man that made number 10 a legendary number to me. Football lost one of its greatest.. You will be missed but forever remembered ???? #Maradona #10 pic.twitter.com/UEhyDHY6Cu — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) November 25, 2020

Feeling thankful I had the opportunity to meet you a few times. An unbelievable player and a real joy to watch. But also an extremely warm and friendly person off the pitch. A true inspiration for myself and many others. Your legacy will live on forever. Rest in Peace Diego ??? pic.twitter.com/6Zr74KY4uo — Robin van Persie (@Persie_Official) November 25, 2020

A man who brought not only unbelievable skill but also true artistry to the pitch. The football world will not be the same without you. Rest in peace Diego Maradona ?? pic.twitter.com/waXDgNhygK — Edwin van der Sar (@vdsar1970) November 25, 2020

Ook Andrea Pirlo (trainer van Juventus), Jérôme Boateng (Bayern München), Harry Maguire (Manchester United), Iker Casillas, Sergio Ramos (Real Madrid), Miralem Pjanic (Barcelona), Mino Raiola, Luis Suárez (Atlético Madrid) en Dele Alli (Tottenham Hotspur) nemen op Twitter afscheid van Maradona.

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

A sad day for the football world. One of the main faces in the history of the game. We will all miss you. ?????? Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/yDgU9cIsVw — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) November 25, 2020

One of the best to ever do it. Rest in peace, Diego Maradona ?? pic.twitter.com/WSXK1hxIac — Harry Maguire (@HarryMaguire93) November 25, 2020

? Nunca olvidaremos tu magia. Gracias por tu fútbol ? Eri già un mito, ora sei eterno ??#Maradona pic.twitter.com/QdNVgFvHzZ — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) November 25, 2020

Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Diez, la Mano de Dios, el Pibe de Oro... el fútbol. Gracias, Diego. DEP Maradona. — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 25, 2020

Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios ?? pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020

GOAT / There are no better words to describe you - you changed the football world, gave it a joy that no other player has given it - illuminated our world with your talent and will now shine in heaven. Rest In Peace #D10S pic.twitter.com/Mv3b6ss93d — Mino Raiola (@MinoRaiola) November 25, 2020

Mucha fuerza a la familia de un GRANDE e HISTORIA del futbol mundial. Descansa en paz DIEGO ARMANDO MARADONA!!!!!???? pic.twitter.com/gT3AU1DWmi — Luis Suarez (@LuisSuarez9) November 25, 2020