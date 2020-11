Pelé, Romário en Lineker reageren op dood Maradona; PSV tweet foto uit 2017

De voetbalwereld rouwt om het overlijden van Diego Maradona. De oud-wereldkampioen overleed op zestigjarige leeftijd in zijn woning in Buenos Aires aan de gevolgen van een hartaanval. Argentinië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd; voorafgaand aan de Champions League-wedstrijden van woensdagavond en de Europa League-wedstrijden van donderdagavond wordt een minuut stilte gehouden.

Twee van de clubs waarvoor Maradona uitkwam in Europa, Barcelona en Napoli, staan woensdagavond stil bij de dood van Pluisje. "Bedankt voor alles, Diego", schrijft Barcelona op Twitter. De club noemt de overleden oud-aanvaller een 'icoon van het wereldvoetbal'. Napoli zal Maradona 'altijd in het hart' houden, verzekert de club uit de Serie A die in 1987 en 1990 onder aanvoering van Maradona landskampioen werd. "De wereld wacht op onze woorden, maar er zijn geen woorden om de pijn te beschrijven. Nu is het tijd om te rouwen." Zijn allereerste club, Argentinos Juniors, komt met een kort statement. "Diego voor eeuwig."

Het account van wijlen Johan Cruijff plaatst een foto waarop de Nederlandse en de Argentijnse legende zij aan zij staan. "Rust in vrede, Diego Armando Maradona. Jij bent voor eeuwig." Voetballegende Pelé hoopt Maradona ooit terug te zien. "Het is verdrietig om op deze manier vrienden te verliezen. Ik weet zeker dat we ooit weer samen een balletje trappen hierboven." Gary Lineker noemt Maradona 'met afstand de beste speler van mijn generatie, en misschien wel aller tijden'. "Na een gelukkig maar zwaar leven, vindt hij hopelijk rust in de armen van God."

"Mijn vriend is er niet meer. Maradona, de legende!", schrijft Romário. "De Argentijn die de wereld veroverde met de bal aan zijn voeten, maar ook met zijn levensvreugde en unieke persoonlijkheid. Ik heb het al vaker gezegd: van alle spelers die ik heb zien spelen, was hij de beste. Hij heeft zijn land veel geluk bezorgd en heeft ons allemaal laten genieten. Ik zal nooit vergeten hoe we samen hebben gelachen. Hij was nooit een tegenstander van me. Hij behandelde me altijd als een broer. Hij is te vroeg heengegaan. Een knuffel aan Argentinië en aan zijn familie."

A true football legend passed away. It was an honor to have you in our stadium. Rest in peace, Diego Maradona ?? pic.twitter.com/38KAPadvHy — PSV (@PSV) November 25, 2020

Ook Nederlandse clubs reageren op het overlijden van Maradona. PSV plaatst een foto op Twitter waarop Maradona met het shirt van de club te zien is. De foto dateert van 12 augustus 2017, toen Maradona op bezoek was in Eindhoven tjdens de wedstrijd tussen PSV en AZ (3-2). Hij was toen trainer van FC Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten en had een trainingskamp belegd in het Noord-Brabantse Mierlo. "Het was een eer om je in ons stadion te verwelkomen. Rust in vrede", schrijft PSV. Feyenoord, Ajax en AZ schrijven hetzelfde: rust in vrede.