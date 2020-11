Diego Maradona op zestigjarige leeftijd overleden

Diego Armando Maradona is overleden, zo melden diverse Argentijnse media. De zestigjarige oud-voetballer is in het ziekenhuis van La Plata overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Daarmee verliest de voetbalwereld een van de meest legendarische spelers aller tijden.

Het ging sinds deze maand al niet goed met de gezondheid van Maradona. De oud-wereldkampioen werd begin november opgenomen in het ziekenhuis en onderging een succesvolle hersenoperatie. Het ging daarbij om een subdurale hematoom, een bloeduitstorting in de hersenen. Woensdagmiddag kreeg Maradona een hartaanval, die hij niet heeft overleefd.

Maradona maakte op 30 oktober, op zijn zestigste verjaardag, een verwarde indruk. Bij een wedstrijd van Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, de club waar hij trainer was, werd hij in het zonnetje gezet en toen werd duidelijk dat hij zich amper op eigen kracht kon voortbewegen. Enkele dagen later werd hij ‘ter observatie’ opgenomen in het ziekenhuis.

Als voetballer bereikte Maradona, die bekendstaat als een van de beste voetballers aller tijden, de absolute wereldtop. De grootste successen boekte Maradona met Argentinië, waarmee hij het WK 1986 in Mexico won. Op dat wereldkampioenschap maakte El Pelusa in de kwartffinale tegen Engeland het befaamde 'hand-van-God-doelpunt'. Na de winst van de finale tegen West-Duitsland werd Maradona uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Vier jaar later pakte het Argentinië van Maradona op het WK 1990 in Italië het zilver.

Als clubvoetballer is Maradona het bekendst van zijn tijd bij Napoli. De Italiaanse club nam Maradona in 1984 verrassend over van Barcelona. In zijn eerste seizoen loodste hij het voorheen met degradatie bedreigde Napoli naar de achtste plaats. Maradona werd aanvoerder van de club en pakte in het seizoen 1986/87, dat volgde op het gewonnen WK in Mexico, voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen met Napoli. In het seizoen 1989/90 pakte Maradona met Napoli opnieuw de landstitel. Verder won de oud-aanvaller in Italië eenmaal de UEFA Cup, Coppa Italia en Supercoppa.

Buiten het voetbalveld zorgde Maradona regelmatig voor controverse. De oud-voetballer was tussen midden-jaren tachtig en 2004 verslaafd aan cocaïne en werd daarvoor tijdens zijn voetballoopbaan tweemaal geschorst. Maradona werd in 2004 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis na een hartinfarct veroorzaakt door een overdosis coke. Daarnaast kampte hij op dat moment met ernstig overgewicht. Nadat hij werd ontslagen uit het ziekenhuis onderging hij een maagverkleining en viel hij vele kilo's af.

Na zijn loopbaan als voetballer begon Maradona als trainer. Hij werkte in de jaren negentig in eigen land bij Textil Mandiyú en Racing Club, zonder al te veel succes. In 2008 keerde hij na dertien jaar terug in het trainersvak, toen hij aan de slag ging als bondscoach van Argentinië. Met Lionel Messi in de gelederen werden de Argentijnen op het WK 2010 in Zuid-Afrika in de kwartfinale uitgeschakeld door Duitsland. Daarna werkte Maradona nog in Saudi-Arabië bij Al-Wasl en Al-Fujairah. Later trainde hij nog de Mexicaanse laagvlieger Dorados de Sinaloa en op het laatst was hij actief voor het bescheiden Gimnasia y Esgrima La Plat in eigen land. Maradona werd tot zijn dood als held ontvangen in alle stadions waar hij kwam.