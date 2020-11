Erik ten Hag hakt knoop door in dilemma tussen David Neres en Antony

Ajax begint woensdagavond aan het thuisduel in de Champions League met FC Midtjylland in dezelfde formatie als zondag tegen Heracles Almelo (5-0 winst). Trainer Erik ten Hag heeft Davy Klaassen en Noussair Mazraoui, die in het weekend geblesseerd uitvielen, weer terug en geeft op de rechtsbuitenpositie de voorkeur aan David Neres. Dat betekent dat Antony, die hersteld is van een hamstringblessure, op de bank begint. De aftrap is om 21.00 uur.

Ten Hag wil blijkbaar niet tornen aan de overige twee posities voorin. Lassina Traoré begint voor de derde keer op rij in de spits bij Ajax, waardoor aanvoerder Dusan Tadic aan de linkerkant van de voorhoede staat opgesteld. Ten Hag moest daardoor een keuze maken tussen de Brazilianen Neres en Antony, die beiden volledig wedstrijdfit zijn bevonden. Twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Midtjylland bleef Neres nog de hele wedstrijd op de bank, maar nu start de 23-jarige aanvaller dus.

Ook Zakaria Labyad, die tegen Heracles uitviel met een lichte kwetsuur, is fit bevonden. De 27-jarige Marokkaans international speelt op nummer tien en vindt met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch twee controlerende middenvelders in zijn rug. De vaste defensie van Ajax bestaat van rechts naar links uit Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. André Onana verdedigt het doel.

Voor Ajax kan de wedstrijd tegen Midtjylland van cruciaal belang worden in de strijd om kwalificatie voor de laatste zestien van de Champions League. De Amsterdammers staan met vier punten op de tweede plek in de poule en voelen de hete adem van Atalanta, dat eveneens vier punten heeft verzameld. De Italianen gaan dinsdagavond op bezoek bij Liverpool, dat bovenaan staat met negen punten. Midtjylland staat puntenloos onderaan.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Neres, Traoré, Tadic