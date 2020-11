‘Flick zet verdediger van Bayern München uit selectie vanwege overgewicht’

Trainer Hans-Dieter Flick van Bayern München heeft Niklas Süle afgelopen zaterdag om disciplinaire redenen buiten de wedstrijdselectie gelaten tegen Werder Bremen (1-1), zo stelt BILD woensdag. De oefenmeester zou ontevreden zijn over het arbeidsethos van de 25-jarige verdediger, die bovendien met licht overgewicht zou kampen.

Bayern München meldde dat Süle er vanwege 'een trainingsachterstand' niet bij was tegen Werder Bremen, maar dat is volgens de Duitse boulevardkrant niet het volledige verhaal. Süle zou zich naar de zin van Flick onvoldoende hebben ingezet op de training en bovendien geen topfitte indruk maken. Süle ging een week geleden met Duitsland genadeloos ten onder tegen Spanje, dat liefst 6-0 won. De centrumverdediger werd door bondscoach Joachim Löw in de rust gewisseld bij een 3-0 tussenstand.

Bij Bayern komt Süle überhaupt weinig aan de bak. De mandekker moet het doen met een reserverol achter Jérôme Boateng en David Alaba en kwam in de helft van de gespeelde competitieduels dit seizoen in actie. Overigens haalde Süle een jaar geleden ook al de Duitse pers met vermeend overgewicht. "Ik ben geen dikzak", gaf de 29-voudig international als reactie daarop te kennen op een persconferentie.

Volgens BILD zoekt Bayern München momenteel op de transfermarkt naar verdedigende versterkingen. Het aflopende contract van Boateng wordt niet verlengd, terwijl Alaba zelf geen nieuwe verbintenis wil aangaan en eveneens op weg lijkt naar de uitgang. Dayot Upamecano van RB Leipzig geldt als belangrijkste doelwit, al ondervindt Bayern daarbij concurrentie van andere grootmachten als Liverpool en Manchester United.

Niklas Süle in actie tegen Borussia Dortmund (3-2 winst) op 30 september.