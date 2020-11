Aanwinst van Ajax: ‘Zat ik in de avonden ineens aan de kwark’

Sean Klaiber kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht naar Ajax en werd daar herenigd met trainer Erik ten Hag. De 26-jarige rechtsback spreekt zich tegenover Voetbal International lovend uit over zijn oefenmeester, die jaren geleden al bij FC Utrecht indruk op hem maakte. "De trainer ziet het spelletje zó goed, maar staat tegelijkertijd nooit stil", aldus Klaiber.

Klaiber had bij Ajax weinig tijd nodig om te wennen aan Ten Hag. "De trainer is niets veranderd. Hoe hij doet, zijn visie, zijn aanpak; het is echt iets eigens van hem. De trainer ziet het spelletje zó goed, maar staat tegelijkertijd nooit stil. Hij wil altijd evolueren, altijd beter worden. Dat verlangt hij van zijn spelers, maar ook van zichzelf. Die drive is enorm bij hem en ik merk het nu ook. Ik heb hem uitgebreid meegemaakt bij FC Utrecht, maar ervaar nu weer nieuwe oefenvormen, nieuwe tactieken, een gespecificeerde manier van voetballen en van trainen."

Ten Hag kan volgens Klaiber gezien worden als het brein van de club. "Hij denkt na over alles. En altijd maar bezig zijn om het team en de spelers individueel beter te maken. Dat heb ik al bij FC Utrecht ervaren en toen was hij nog niet zo bekend. Maar ik heb zoveel spelers om me heen zien groeien en daardoor transfers zien maken. En dat is volgens mij bij Ajax niet anders. De invloed van de trainer is daarbij groot."

Ook al bij FC Utrecht, waar Ten Hag tussen 2015 en 2018 de leiding had, raakte Klaiber onder de indruk. "Hij introduceerde het volledige plaatje van een topsportklimaat bij FC Utrecht en wat daarbij komt kijken", aldus de vleugelverdediger. "Niet alleen het voetbal zelf, maar ook belangrijke aspecten die daar invloed op hebben, zoals voeding, rust, fysieke prikkels. Dingen die daarvóór nauwelijks ter sprake kwamen, maar sinds zijn komst opeens dagelijkse kost werden."

Klaiber wordt gevraagd om daar een voorbeeld van te geven. "Neem de voeding. Ja, gezond eten, dat snapt iedereen, maar hoe doe je dat? Niet alleen qua voedsel, maar ook de momenten op een dag dat je wat moet eten. Zat ik in de avonden ineens aan de kwark. Natuurlijk is dat wennen, maar als je vervolgens merkt dat het een positieve invloed heeft op je lichaam en je spel, dan weet je waarvoor je het doet. Het is trouwens niet zo dat Ten Hag zelf daar continu bovenop zit, maar hij verzamelt specialisten om zich heen. Die maken schema’s en door daarmee bezig te gaan, merkten we het verschil."