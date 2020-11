‘Ajax voelt zich volstrekt niet verslagen door Toon Gerbrands van PSV’

Woensdag werd bekend dat Toon Gerbrands plaatsneemt in de Raad van Commissarissen van de Eredivisie CV. De algemeen directeur van PSV was 'in strijd' voor die plek met Menno Geelen, de commercieel directeur van Ajax. De Amsterdammers voelen zich echter niet 'verslagen' door PSV, zo meldt Ajax Showtime.

Hoewel De Telegraaf eerder sprak over een onderlinge strijd tussen de vier topclubs om de twee vrije plekken in de RvC van de ECV, klinkt er vanuit de fansite van Ajax een heel ander geluid. Geelen werd door algemeen directeur Edwin van der Sar naar voren geschoven als kandidaat van Ajax, ook omdat meerdere Eredivisie-clubs daarom vroegen. Geelen is commercieel sterk en zou kunnen bijdragen aan het commercialiseren van het internationale merk van de Eredivisie.

Geelen zelf zat niet zo op de functie te wachten en ging dan ook snel akkoord met de wens van PSV om Gerbrands in de RvC te plaatsen. De commercieel directeur van Ajax liet weten dat een plek bij de ECV voor hem 'geen must' was. Geelen was alleen beschikbaar omdat andere clubs hem hadden gevraagd en van een onderlinge strijd zou geen sprake zijn.

De Eredivisie CV bracht woensdag naar buiten dat naast Gerbands ook AZ-directeur Robert Eenhoorn plaatsneemt in de Raad van Commissarissen. De Alkmaarders hebben daarover onderhandeld met Feyenoord, dat algemeen directeur Mark Koevermans naar voren schoof. Verder bestaat de RvC uit Thijs van Es (FC Utrecht), Manfred Laros (Sparta Rotterdam) en Marco Bogers (VVV-Venlo). Martin van Geel, algemeen directeur van Willem II, is als zogeheten toehoorder aangewezen.