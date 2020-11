‘Niet leuk om te lezen en het is vooral vervelend voor Koeman en Frenkie’

Het is al een behoorlijke poos onrustig bij Barcelona, waar spelmaker Lionel Messi het totaal niet meer naar zijn zin lijkt te hebben. Daarnaast is er veel onvrede over de teleurstellende twaalfde plaats in LaLiga en het vertoonde spel. Lieke Martens, speelster van Barcelona Vrouwen, leeft mee met haar Nederlandse clubgenoten, al krijgt ze het rumoer rondom de Catalaanse grootmacht slechts zijdelings mee.

"Het is niet leuk te lezen dat jouw cluppie het zwaar heeft. Ik vind het vooral vervelend voor Ronald Koeman en Frenkie de Jong en de Nederlandse mensen daar", verklaart Martens woensdag in gesprek met Voetbal International. "Ik lees het liever over een andere club. We zijn laatst nog wezen eten, dan heb je het vanzelf over voetbal. Maar het zijn doorgaans toch vooral behoorlijk gescheiden wereldjes. Met onze ploeg hebben we een aparte sponsor. Waarmee we genoeg binnenhalen, maar je weet natuurlijk nooit."

Op de achtergrond: Frenkie de Jong heeft lol met ploeggenoten. Op de voorgrond: ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 24 november 2020

"Ik ben ook niet iemand die je dat moet vragen. Ik ben nu vooral bezig met vrijdag en dat lekkere gevoel. We moeten echt weer aan de bak. Heerlijk", verwijst Martens naar de vriendschappelijke interland van de Oranje Leeuwinnen tegen de Verenigde Staten van vrijdagavond. In de finale van het WK van 2019 was Team USA nog met 0-2 te sterk. "Ik denk nu vooral met trots terug aan dat toernooi. Verliezen doet altijd pijn maar in het voetbal komen er altijd weer nieuwe kansen. Van een revanchewedstrijd kan je niet spreken. Zij zitten in een heel andere fase van hun voorbereiding. Hebben lang niet samen kunnen spelen. Dit is een heel ander moment dat in het teken staat van de voorbereiding op de Olympische Spelen."

Martens ziet haar toekomst voorlopig bij Barcelona liggen. De club haalde haar na het veroveren van de Europese titel in 2017 binnen. Een terugkeer in de Eredivisie Vrouwen behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden. "Ik wil de Champions League graag winnen, vorig seizoen waren we daar met Barcelona al dichtbij. En hoe het in Nederland ook groeit, het blijft sportief een stap terug. Maar het helpt natuurlijk wel als je in een serieuze ploeg in een goede competitie in kan stappen. Het is al een stuk vooruitgegaan en dat is mooi om te zien", aldus de vleugelaanvaller, die de deur wel op een kier zet. "Ik sluit zeker niet uit dat ik terugkom naar Nederland."