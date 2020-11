Schmidt meldt afwezigheid van basiskracht; Malen is het oneens met Gakpo

PSV moet het donderdag in de thuiswedstrijd tegen PAOK Saloniki stellen zonder Mario Götze, zo maakt trainer Roger Schmidt bekend op de persconferentie. De aanvallende middenvelder moest het uitduel met FC Twente (1-1) al aan zich voorbij laten gaan en is net niet op tijd hersteld voor de cruciale confrontatie met PAOK. "De tijd is te kort om in de selectie te zitten morgen", licht Schmidt toe.

De Eindhovenaren moeten het verder stellen zonder Ryan Thomas en de langdurig geblesseerden. "Maar alle andere spelers zijn fit. Natuurlijk missen we Mario, hij is een hele goede speler en ook een hele goede verbinder in het aanvalsspel. Wie zijn vervanger wordt? We zullen zien. Misschien weet ik het wel, maar waarom zou ik het hier op de persconferentie vertellen?", glimlacht Schmidt.

Er staat donderdag in de Europa League tegen PAOK veel op het spel voor PSV. "Iedereen is erg gemotiveerd, we weten dat dit een soort van eerste finale in onze groep wordt", zegt Schmidt. "We moeten winnen, dat is ons belangrijkste doel. Het is altijd goed om het in eigen hand te hebben, dat is nu niet zo. Al weet ik zeker dat we doorgaan als we morgen winnen en daarna nog twee keer. Honderd procent zeker."

Schmidt is over het algeheel tevreden met wat zijn ploeg zondag liet zien tegen Twente. "We speelden zondag goed, niet de hele wedstrijd, maar zestig minuten waren heel goed. Voor mij was het geen verschil tussen de eerste en tweede helft. We speelden zestig minuten heel goed voetbal, hadden het onder controle. De wedstrijd keerde niet om bij de rust, maar pas bij de penalty na zestig minuten. Daarna werd het een open wedstrijd. Twente was heel ijverig, ze maakten veel meters. We hadden in de eerste zestig minuten veel kansen maar vergaten de wedstrijd te killen."

Donyell Malen tijdens de persconferentie.

Donyell Malen

Ook Donyell Malen nam plaats bij de persconferentie van woensdag. De spits van PSV werd gevraagd naar de uitlatingen van Cody Gakpo, die na Twente liet doorschemeren dat hij zijn teamgenoten soms te zelfzuchtig vindt. "Natuurlijk kunnen we betere keuzes maken, maar zelfzuchtig zo zou ik het niet willen noemen", aldus Malen. "Dat klinkt wat hard. We moeten het evalueren en het dan beter doen. Er vooral van leren."

Ook Schmidt ging even later in op het vermeende egoïsme bij PSV. "We kregen tegen Twente veel kansen en natuurlijk moeten ze betere beslissingen maken. We hebben daar veel over gesproken. Ze moeten oog houden voor hun teamgenoten, dat is altijd iets wat belangrijk is in het voetbal. Al is dat niet altijd even gemakkelijk. Morgen kunnen ze dat in de praktijk laten zien."

Veel voetballers klagen over het overvolle programma, maar Malen heeft er minder problemen mee. "Het gaat aardig. Ik kom natuurlijk terug van een blessure", aldus de spits, die negen maanden uit de roulatie was door een kniekwetsuur. "In het begin was het lastig, maar ik werd steeds scherper. Naarmate het seizoen vorderde, werd het beter. Ik kan ook nu nog steeds beter. En die drukte? Ik probeer steeds weer zo snel mogelijk te herstellen en te rusten waar mogelijk. Ik ken mijn lichaam inmiddels goed. Ik heb die wedstrijden nodig om weer op niveau te komen, dus ik vind dat drukke programma niet erg."